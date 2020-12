Transporter aus VR-Aktion macht Helfer mobiler

Geteilte Freude ist doppelte Freude: die Diakonische Bezirksstelle und die Diakonie-Sozialstation der Zieglerschen freuen sich über ein VRmobil. Vertreter der Volksbank Ulm-Biberach haben das Fahrzeug übergeben, das sich die Bezirksstelle der Diakonie künftig mit den Helfern der Sozialstation im Carsharing teilt.

Die Volksbank Ulm-Biberach stellt den VW T6 Transporter der Diakonischen Bezirksstelle Biberach für die nächsten drei Jahre auf Leasingbasis zur Verfügung und übernimmt über den gesamten Zeitraum die Leasingraten. Das teilt die Bank mit. Da auch die Diakonie-Sozialstation der Zieglerschen nach einem „mobilen Helfer“ suchte, sei schnell die Idee für ein Carsharing geboren gewesen, heißt es in der Pressemitteilung. So ist das VRmobil künftig für beide Organisationen im Einsatz, sie teilen sich die Wochentage und wechseln sich an den Wochenenden ab. „Wir freuen uns sehr über unseren neuen mobilen Helfer und die dazugewonnene Mobilität. Menschen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, haben nun mehr Möglichkeiten, an den unterschiedlichsten diakonischen Gruppenangeboten teilzunehmen“, so der Geschäftsführer der Diakonischen Bezirksstelle Biberach, Thomas Opitz.

Die Spendensumme der Genossenschaftsbank beträgt insgesamt 30 000 Euro. Der Betrag setzt sich aus der Übernahme der Leasingraten für die nächsten drei Jahre sowie der anschließenden Zuspende zum Kauf des Fahrzeugs zusammen. Somit kann die Diakonische Bezirksstelle nach Ablauf der drei Jahre das VRmobil in den eigenen Fuhrpark übernehmen.

Ermöglicht wurde diese Spende durch die Teilnahme der Volksbank-Kunden am VR-GewinnSparen – einer Kombination aus Sparen, Gewinnen und Helfen. „Auf diese Weise konnten wir, die Volksbank Ulm-Biberach, bislang insgesamt schon 36 Fahrzeuge vergeben, welche täglich in unserem gesamten Geschäftsgebiet für den sozialen Dienst unterwegs sind – zwölf davon in der Region Biberach“, wird Peter Weggenmann, VR-Direktor Privat- und Geschäftskunden Biberach, in der Pressemitteilung zitiert.

„Gerade in der aktuellen Situation hat sich gezeigt, wie wichtig und wertvoll der engagierte Einsatz der ehrenamtlichen und amtlichen Helfer der beiden gemeinnützigen Vereine in der Region ist. Umso mehr freut es uns, dass wir ihren Einsatz mit unserer Spende für mehr Mobilität unterstützen konnten“, sagt Weggenmann. „Wir freuen uns darauf, auch in Zukunft zahlreiche Hilfsdienste, Sozialstationen und andere unverzichtbare gemeinnützige Einrichtungen zu unterstützen“, so sein Kollege Dietmar Patent.