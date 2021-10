Trampolinturner messen sich in Biberach

Der Schwäbische Turnerbund (STB) trägt am Sonntag die württembergische Meisterschaft im Trampolinturnen in der Wilhelm-Leger-Halle in Biberach aus.

Mit dabei ist nach Angaben der TG Biberach auch Lokalmatador Simon Dobler aus Mittelbiberach, der sich mit seiner neuen Übung für die deutschen Meisterschaften im kommenden Jahr empfehlen möchte. Die Qualifikation beginnt um 12.30 Uhr, die Finalrunden steigen von 15 bis 16 Uhr. Für den Zutritt zur Halle gilt die 3G-Regelung (Nachweise erforderlich), der Eintritt ist frei.