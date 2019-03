Trampolinturnen: Bronze für Bernlöhr beim Deutschland-Cup

Mit vier Athleten sind die Trampoliner der TG Biberach in Weingarten erstmals auf Bundesebene vertreten gewesen. Bronze gab es für Till Bernlöhr beim Deutschland-Cup Weingarten.

Bei den deutschen Meisterschaften im Doppelmini-Trampolinturnen in Weingarten startete der 13-Jährige Simon Dobler zunächst aussichtsreich in den Vorkampf. Der erste Durchgang gelang sehr gut, im zweiten führte die Landung außerhalb der Zone zu einem Punktabzug und damit verpasste er den Einzug in das Finale der besten Acht. Mit Rang zehn erreichte Simon Dobler eine achtbare Platzierung in einem gut besetzten Feld.

Parallel zur DM wurde in Weingarten auch der Deutschland-Cup im Doppelmini-Trampolinturnen ausgetragen. Dabei sorgte der zwölfjährige Till Bernlöhr für ein Ausrufezeichen. Ein gelungener Vorkampf mit zwei stabilen Durchgängen über das Doppelmini berechtigten zur Finalteilnahme. Mit weiteren zwei sehr guten Durchgängen schaffte Bernlöhr im Anschluss den großen Sprung auf Platz drei.

Ebenfalls gut unterwegs beim Deutschland-Cup waren Franziska Taube (15) und Anne Dobler (17). Während Taube mit zwei ordentlich geturnten Sprungkombinationen in einem großen Teilnehmerfeld Platz 16 erreichte, gelang Dobler bei den Juniorinnen mit schwierigen Sprüngen bei gleichzeitig guter Haltung der Einzug in das Finale. Dort turnte die TG-Sportlerin schließlich ihre beiden besten Durchgänge und landete so auf Platz fünf.