Trainingsbetrieb wird eingestellt

Der Württembergische Fußballverband (WFV) hat am Donnerstag den Spielbetrieb vorerst bis zum 31. März ausgesetzt. Danach soll der Ball nach jetzigen Planungen wieder rollen. Allerdings hat jetzt am Freitag der Dachverband des Sports in Württemberg, der Württembergische Landessportbund (WLSB), die dringende Empfehlung herausgegeben, dass neben dem Spiel- auch der Trainingsbetrieb bis zum 19. April einzustellen ist. Dies sollten alle Vereine einheitlich handhaben.

Thomas Przibille, Trainer des Landesligisten SV Ochsenhausen: Beim SV Ochsenhausen wollte man der aktuellen Situation eigentlich trotzen und mit erhöhten Vorsichtsmaßnahmen weitertrainieren. „Wir haben zuletzt auf den Handschlag im Training verzichtet und stattdessen Kickschuh zu Kickschuh gemacht“, sagt Thomas Przibille, Trainer des SVO. Bei ersten Krankheitssymptomen seien die Spieler außerdem dazu angehalten worden, dem Training fernzubleiben. „Dabei ging es nicht speziell um Corona, sondern einfach um Krankheit allgemein“, betont der SVO-Coach. Durch die Empfehlung des Württembergischen Landessportbunds den Trainingsbetrieb bis auf Weiteres einzustellen, änderte sich aber die Meinung des SVO-Trainers. „Wenn das empfohlen wird, fügen wir uns dem natürlich.“

Unterbrechung hat auch etwas Positives

Für die Ochsenhauser, die aktuell mit 19 Punkten auf dem drittletzten Platz der Tabelle stehen, hat die Unterbrechung des Spielbetriebs auch etwas Positives. „Es ist gut für uns, da die vielen Verletzten und angeschlagenen Spieler jetzt Zeit haben, wieder fit zu werden“, so Przibille. „Auf der anderen Seite ist es natürlich ärgerlich. Für mich könnte gerade jeder Tag Samstag sein, ich will Ergebnisse sehen.“ Nachholspiele, die unter der Woche ausgetragen werden, seien zudem eine Belastung für alle Mannschaften der Landesliga. Thomas Przibille sieht die Maßnahme nicht als übertrieben an, sondern als logische Konsequenz aus den vorangegangenen Handlungen. „Wenn man Spiele absagt oder den Spielbetrieb wie im Eishockey ganz einstellt, dann muss man das auch einheitlich durchziehen sonst bringt es nichts.“

Thomas Rohmer, Abteilungsleiter des Bezirksliga-Zweiten SF Schwendi: Bei den Sportfreunden hat am Freitagabend noch eine Besprechung stattgefunden, wie der Verein und insbesondere die erste Mannschaft mit dem Thema umgehen soll. Rohmer sprach zunächst davon – ohne die aktuellste Mitteilung des WLSB vom Freitagnachmittag zu kennen – dass es kein offizielles Mannschaftstraining mehr geben wird in Schwendi, dass die Spieler aber individuell trainieren können und sollen, um am 2. April beim bislang geplanten Wiedereinstieg in die Rückrunde nicht ganz untrainiert auf den Platz zu gehen.

Trainersuche gestaltet sich schwierig

Doch der WLSB sprach eben die dringende Empfehlung aus, auch den Trainingsbetrieb bis einschließlich 19. April komplett einzustellen. „Wir werden dieser Empfehlung natürlich folgen, unsere Jugendmannschaften haben den Trainingsbetrieb bereits komplett eingestellt“, so der Abteilungsleiter Fußball. Die Gesundheit gehe absolut vor, alles andere hat dann in den Hintergrund zu treten. Auch die aktuelle Trainersuche bei den Sportfreunden gestalte sich schwierig. „Noch haben wir keinen Nachfolger für Stefan Wiest gefunden.“ Momentan wisse man ja noch gar nicht, wie es in dieser Saison weitergehe, ob man die Runde überhaupt zu Ende spielen könne.

Hagen Zell, Abteilungsleiter des Kreisliga-A-I-Spitzenreiters SV Mittelbuch: „Die Entscheidung des WFV wegen der Coronavirus-Lage ist absolut richtig“, so Hagen Zell. In Absprache mit der Vorstandschaft werde der Fußball-Trainingsbetrieb mit sofortiger Wirkung zunächst eingestellt für die nächsten zwei Wochen. „Je nachdem, wie die Lage dann aussieht, werden wir den Trainingsbetrieb weiter aussetzen oder nicht“, sagt der SVM-Abteilungsleiter mit Blick auf die Empfehlung des WLSB. Der 43-Jährige ist ingesamt gespannt, wie sich die Lage weiterentwickelt. Er hoffe darauf, dass sich alles zum Guten wende. „Es wäre schade, wenn die ganze Saison abgesetzt würde, da wir ja gerade Tabellenführer sind“, so Zell. „Allerdings geht die Gesundheit aller natürlich vor.“