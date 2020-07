Trainingsausflug als willkommene Alternative

Im Trialsport fällt die Saison 2020 komplett aus. Umso mehr freuten sich die Trialer des AMC Biberach über die Einladungen zum Training des MSC Frickenhausen und der Seniorentrialer aus Mühlacker, heißt es in einer AMC-Mitteilung.

Da aufgrund von Corona auch das jährliche gemeinsame Trainingslager in La Bresse ausfallen musste, war dies für die Fahrer des AMC eine willkommene Alternative. Knapp 20 Fahrer nahmen das Angebot unter Einhaltung der Corona-Vorschriften an. Beim Training in Kleingruppen konnten die Grundlagen wieder vertieft werden beziehungsweise neue Techniken erworben werden. Speziell für die Fahranfänger war dies ein wichtiger Aspekt, konnten sie doch ihre Kenntnisse auf ungewohntem Terrain anwenden. Auch das Wetter spielte mit. Ein heftiger Wolkenbruch am ersten Tag bremste die Fahrfreude nur kurzfristig aus, danach wurde weitertrainiert. Das Wetter am zweiten Tag zeigte sich von seiner besten Seite und die Trialer waren dankbar für den Schatten der Bäume. Die Freude am Fahren und an dem Gelände war allen laut Mitteilung anzusehen.