Trainerpaar will gibt Discofoxkurs

Die Tanzsportabteilung der TG Biberach bietet ab Samstag, 16. März, einen weiteren Discofoxkurs mit dem Trainerpaar Eva Randolf-Wille und Benedikt Wille an. Willes tanzen seit Jahren leidenschaftlich den Discofox und verstehen es, ihre Begeisterung an die Kursteilnehmer weiterzugeben, heißt es in der Ankündigung des Verein. Der Einsteigerkurs findet an sechs Nachmittagen, jeweils Samstag und Sonntag von 14 bis 15.30 Uhr im TG-Sportcenter in der Leipzigstraße 26 statt. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Die Kursgebühr beträgt 60 Euro pro Person.