Trainer-Urgestein geht in den Ruhestand

Als „Quälgeist“ und „den bösen, alten Mann vom Beckenrand“ bezeichnet er sich selbst. Etwas anders sehen das die Schwimmer und ihre Eltern: Sie bezeichnen Günther Ahlemann als „den agilen Mann vom Beckenrand, als Trainerurgestein, als väterlich und motivierend, als den, der den Triathleten die Möglichkeit gegeben hat mit den Schwimmern zu trainieren und als sehr erfahrenen Netzwerker“. An diesen Einschätzungen lässt sich ermessen, wen die Schwimmabteilung der TG Biberach schweren Herzens ziehen lassen muss.

Es treten bei Günther Ahlemann mit nunmehr 70 Jahren andere Dinge in den Vordergrund: „Ich muss langsam mehr auf mich achten und auf meine Frau“, sagt er. Für manche sei es fast, so schreibt die TG Biberach, als müssten sie auf ihren Vater verzichten, zumal die Schwimmer viel Zeit mit ihrem Trainer verbracht hätten: manche drei Trainingseinheiten in der Woche, dazu ganze Wettkampfwochenenden und nicht zuletzt die Trainingslager zwei- bis dreimal pro Jahr.

Dass die TG Biberach sich sechs Jahre lang glücklich schätzen konnte, diesen Ausnahmetrainer zu haben, begann mit einer Anfrage von Schwimmervater Andreas Moll, der sich ihn als Übergangstrainer für drei Monate vorgestellt hatte. Ahlemann hatte sein langjähriges Engagement beim SSV Ulm gerade beendet. Aus den drei Monaten wurden sechs Jahre. „Es hat eben gepasst“, sagt der geborene Thüringer, dessen Herkunft man schnell am Dialekt ausmachen kann.

Seine berufliche Tätigkeit in Ulm begann bald nach der Wende. „Dem Großteil der Trainer wurde damals gekündigt. Erfolge spielten dabei keine Rolle.“ Nach dem Verlust der Arbeitsstelle ging es erstmal in den Urlaub in die Alpen. Auf der Reise an einer Raststätte lag die Zeitschrift mit der Stellenanzeige des SSV Ulm. Ahlemann bewarb sich, setzte sich durch und bestimmte fast 25 Jahre lang die Geschicke des Schwimmsports des SSV Ulm.

Wie schon in Ulm gelang es ihm auch in Biberach, immer wieder mit Athleten an den deutschen Meisterschaften teilzunehmen. Allen voran Matthias Bendel. Immer hat Ahlemann einen Blick aufs Ganze. Er sieht seine Schützlinge mit allem, was sie mitbringen: ihrem sportlichen Talent, ihrem Ehrgeiz, ihrem Charakter, ihren Ängsten, ihren Launen und ihrer Familie. Er geht auf die Eigenheiten ein und erreicht die Kinder und Jugendlichen. Sie haben Respekt vor ihm, aber vor allem mögen sie ihn sehr.

Ganz loslassen kann er wahrscheinlich nicht. „Ich werde euch bei der DMS besuchen“, hat er bereits versprochen. Damit es d ieses Mal kein Zurück gibt, hat er eine Urlaubsreise für den September gebucht. Der unerschütterliche Optimist Günther Ahlemann freut sich jetzt auf diese und weitere schöne Reisen mit seiner Frau.

Die Nachfolge tritt am 1. August Gabi Unglaub an, die bis jetzt bei der Schwimmvereinigung Region Stuttgart Trainerin war. Sie bringt nach Angaben der TG Biberach viele Pläne und Ideen mit, um ihre neue Truppe weiter voranzubringen und den Schwimmsport in Biberach attraktiv bleiben zu lassen.