Trainer Milanovic hört bei Wacker Biberach nach der Saison auf

Trainer Predrag Milanovic hört zum Saisonende beim FC Wacker Biberach auf. Diese Entscheidung teilte der 44-Jährige den Vereinsverantwortlichen vergangene Woche mit. Wacker ist derzeit Tabellensiebter in der Fußball-Kreisliga A II, Milanovic betreut die Mannschaft bereits die siebte Saison. Es wird seine letzte sein. Abteilungsleiter Uwe Ehing sucht nun mit Unterstützung von Uwe Reh einen neuen Trainer.

Uwe Ehing und Predrag Milanovic sind sich einig: Wacker hinkt derzeit seinen eigenen Ansprüchen hinterher. Vor der Saison hatte man sich höhere Ziele gesteckt, wollten vorne mitspielen. Doch zur Winterpause ist die Mannschaft im Niemandsland der Tabelle angekommen. Platz sieben mit 13 Punkten Rückstand auf Rang zwei. „Wir hatten uns diese Saison schon etwas mehr erhofft“, sagt Ehing. Am Trainer liege dies nicht. Vielmehr könne die Mannschaft in Sachen Einstellung und Disziplin nicht das umsetzen, was Milanovic verlange. „Predrag Milanovic ist ein sehr guter und sehr ambitionierter Trainer“, lobt Ehing. „Dass er mal nach etwas anderem strebt, ist völlig verständlich. Für uns ist das schade, wir hätten gerne mit ihm weitergemacht.“ Und Ehing betont: „Predrag ist von klein auf Wackeraner – und das wird er auch immer bleiben.“

Milanovic selbst sagt, die Entscheidung sei im Laufe der Saison gereift. „Jetzt ist es an der Zeit, jemand anderem hier die Möglichkeit zu geben.“ Er wolle auch noch „etwas anderes“ sehen, habe deshalb den Wacker-Verantwortlichen frühzeitig seinen Entschluss mitgeteilt. Wie es für ihn nach der Saison weitergeht, weiß Milanovic noch nicht. „Ich lasse das auf mich zukommen.“ Seine fast sieben Jahre bei Wacker seien „sehr spannend“ gewesen. „Als ich übernommen habe, waren wir sportlich am Boden. Die ersten Jahre waren sehr schwierig, wir hatten wenig Spieler“, blickt Milanovic zurück.

In den vergangenen drei Jahren habe man sich konsolidiert, in der Kreisliga A gefestigt und spielerisch weiterentwickelt. „Die Mannschaft hat mehr drauf, als es der aktuelle Tabellenplatz aussagt.“ Das Ziel für die restliche Rückrunde formuliert der am Saisonende scheidende Trainer so: „Ich strebe noch Platz fünf an.“

Auch der Sportdirektor hört auf

Uwe Ehing macht sich nun auf die Suche nach einem neuen Coach. Unterstützung bekommt er dabei von Wacker-Urgestein Uwe Reh, der in der Vorrunde noch Ligakonkurrent SGM Laupertshausen/Maselheim trainiert hatte. Unabhängig von der Personalie Predrag Milanovic hat außerdem Sportdirektor Ralf Wetzel angekündigt, ab der neuen Saison nicht mehr zur Verfügung zu stehen. Wetzel kümmerte sich in den vergangenen drei Jahren beim FC Wacker Biberach unter anderem ums Marketing. „Für uns ist das eine schlechte Nachricht, Ralf Wetzel hinterlässt hier eine große Lücke“, sagt Uwe Ehing.