Trägerverein bietet unverbindliche Beratung an

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Eine Aktivierungshilfe für Erwachsene MAuBE bietet der Trägerverein LERNEN FÖRDERN Biberach e.V. für Klient*innen der Agentur für Arbeit oder dem Job-Center. Die Leiterin der Maßnahme, S. Strohmaier, dazu: „Mit der Aktivierungshilfe MAuBE versuchen wir, Menschen mit Kindern zu motivieren, ihre persönliche und berufliche Zukunft aktiv zu gestalten. Durch individuelle Unterstützung werden die Ressourcen der Einzelnen gefördert und persönliche Kompetenzen auf- beziehungsweise ausgebaut. Im Mittelpunkt stehen dabei die sinnvolle Gestaltung und die Strukturierung des Alltags mit den Kindern“.

In Bewegung kommen! Neues wagen! Mehr Lebensqualität und persönliche Zufriedenheit - das sind die Ziele von MAuBE. Teilnehmen können arbeitsuchende Menschen mit Kindern, die aufgrund ihrer Situation Anspruch auf eine Maßnahme zur beruflichen Wieder-/Eingliederung nach SGB III haben. Die Teilnehmer*innen werden unterstützt, ihren eigenen Lebensweg zu planen sowie schulische und berufliche Perspektiven zu entwickeln. Die größte Hürde ist dabei, die Teilnehmer*innen beim Aufbau eines Betreuungs-Netzes zu unterstützen, einen KiGa-Platz oder eine Tagesmutter am Wohnort zu finden. Hat die Mutter/der Vater ein Schulkind und eines im Kindergarten, wohnt zum Beispiel in einer kleinen Kreisgemeinde und ist auf den Bus angewiesen, dann ist es schwierig, alles unter einen Hut zu bringen. Zumal die Busverbindungen oft sehr unzureichend sind. Erst danach beginnt der eigentliche Unterricht, in dem Bewerbungsunterlagen erstellt, der individuelle Lernbedarf ermittelt und Lernvereinbarungen getroffen werden.

In Teilzeit unterrichtet werden Allgemeinbildung, Sozial- und Methodenkompetenzen, die in Team- und Gruppenarbeit Schlüsselqualifikationen sowie Lern- und Selbstlernkompetenzen vermitteln. Handlungskompetenz wird durch projektbezogenes Lernen erworben beziehungsweise vertieft. Projekte bieten außerdem die Gelegenheit, eigene Ideen umzusetzen, kreativ zu sein, handwerkliche Fähigkeiten zu erproben oder durch erlebnispädagogische Elemente individuelle Kompetenzen zu erwerben und zu trainieren.

So waren Teilnehmerinnen jetzt auf dem Biberacher Wochenmarkt und haben mit Feuereifer Selbst-Gemachtes angeboten, das sie von der Ernte bis zum fertigen Produkt hergestellt haben. Eine unverbindliche Beratung ist zu bekommen unter Tel. 07351/1821614 oder unter sstrohmaier@lefoe-bc.de.