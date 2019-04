Trachtenverein Rißtaler freut sich auf kommende Auftritte

Bei der Hauptversammlung des Trachten- und Heimatvereins Rißtaler Biberach sind der stellvertretende Vorsitzende Manfred Guth, der Kassier Manfred Fackler, die Tanzleiterin Gerlinde Sulz, der erste Vorplattler Berthold Link sowie die Beisitzer Petra Fackler und Frank Fackler wiedergewählt worden. Auch die Kassenprüfer Willi Link und Wolfgang Schütt wurden bestätigt.

Der Trachtenverein besteht zurzeit aus 96 Mitgliedern, davon sind 18 aktiv bei den Schuhplattlern und den Volkstänzern. Gezeigt wurden Fotos aus 40 Jahren Vereinsgeschichte. Gerlinde Sulz hob in ihrem Rückblick aufs Vereinsjahr die Auftritte der Volkstanzgruppe beim Handwerkertag in Kürnbach, die Mitwirkung den Heimattagen im badischen Waldkirch und an „Baura-Schütza“ mit. Die Schuhplattlergruppe trat beim „Tanz in den Mai“ im Altenheim St. Klara in Schemmerhofen auf. Das Gauwertungsplatteln war für alle Aktiven ein Großeinsatz. Der Vorsitzende Egon Fackler wurde bei der Gauverbandssitzung für 20 Jahre als Vereinsvorsitzender geehrt.

Der Probenbesuch ließ laut Vereinsangaben zu wünschen übrig, auch weil es krankheitsbedingt zu vielen Ausfällen kam.

Gerlinde Sulz gab zudem einen Ausblick auf die kommenden Auftritte: Beim 100-Jahr-Jubiläum des MV Laupertshausen wird die Schuplattlergruppe erstmals seit Langem öffentlich auftreten, der gesamte Trachtenverein ist beim Jubiläumsumzug dabei.