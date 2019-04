Tränenreicher Abschluss

Die Württembergliga-Handballerinnen der TG Biberach haben ihr letztes Saisonspiel in der Württembergliga Süd zu Hause gegen die SG Hegensberg-Liebersbronn mit 28:33 (15:17) verloren. Dadurch fiel die TG auf Platz fünf in der Abschlusstabelle zurück.

Das letzte Saisonspiel begann bereits tränenreich: Unter dem Applaus der Biberacher Zuschauer verabschiedeten Abteilungsleiter Joachim Klein und Abteilungsvorstandsmitglied Marion Waibel vor der Partie die scheidenden Spielerinnen Daniela Ruf, Claudia Weiser und Isabel Bart. Dabei dankte man allen dreien für ihren Einsatz für die TG und überreichte ein kleines Geschenk. Daniela Ruf wird nach fast 20 Jahren im Biberacher Trikot die Handballschuhe an den Nagel hängen. Sie durchlief alle Jugendteams der TG. Claudia Weiser beendete ebenfalls ihre Karriere. Sie war erst vor der Saison aus Saulgau zur TG gestoßen und hatte sich schnell sehr gut eingefunden. Nun will sie erst mal die Welt bereisen. Isabel Bart, die 2015 als B-Jugendliche nach Biberach kam und dann Teil der Oberliga-Mannschaft war, wird sich nach einer nun anstehenden längeren Zwangspause dem Bezirksligisten SG Ulm & Wiblingen anschließen.

Zum Spiel: Die TG, die mit Nadja Nowack, Rebecca Kunz, Lara Kuhn und Anne Münzer auf den Großteil der Stammsieben verzichten musste, startete behäbig in die Partie. Das Angriffsspiel gegen Hegensberg-Liebersbronn stimmte, allerdings bekam man in der Abwehr kaum Zugriff auf das Spiel. Nach einem 7:7-Zwischenstand (15.) ging es mit einem 15:17-Rückstand in die Pause. Trotz der Personalsorgen stimmte der Einsatz aber weiterhin. Claudia Weiser überzeugte in ihrem letzten Spiel als sichere Siebenmeterschützin und auch Daniela Ruf und Isabel Bart bekamen nochmals viele Spielminuten und nutzen diese. Es blieb aber dabei: Der letzte Biss fehlte und so konnten sich die Gäste, die den Gang in die Landesliga antreten müssen, gegen Ende der Partie absetzen. Beim 23:30 lag die TG bereits mit sieben Treffern in Rückstand. Noch ein letztes Mal bäumten sich die TG-Spielerinnen auf und verkürzten dank einer offensiven Abwehr auf 28:30. Am Ende hieß es schließlich 28:33 aus TG-Sicht.

Trainer Nowack ist sehr zufrieden

Trotz dreier Niederlagen zum Saisonende kann die TG laut Trainer Florian Nowack auf eine erfolgreiche Runde zurückblicken. „In der Endabrechnung sind wir die Mannschaft mit den wenigsten Gegentreffern, was für die Abwehrarbeit und die Torhüterinnen spricht. Dazu haben wir das HVW-Pokal-Viertelfinale erreicht und schieden dort nur denkbar knapp gegen Oberligist Leinfelden aus“, bilanziert der TG-Trainer und fügt hinzu: „Wir lagen lange auf dem dritten und kurzzeitig auch auf dem zweiten Tabellenplatz und waren lange Teil der Spitzengruppe der Liga. Dazu gelangen Siege gegen die Spitzenteams aus Reichenbach und Fridingen.“ Gerade im Vergleich mit dem Meister aus Nellingen sei aber erkannt worden, woran es noch fehlt. „So gilt es, in der kommenden Runde wieder hart zu arbeiten, um möglichst viele Punkte zu ergattern“, sagte Florian Nowack weiter.