Tour führt auf Siplingerkopf

Der Deutsche Alpenverein bietet am Sonntag, 17. Juni, eine mittelschwere Bergtour über den Siplinger- zum Heidenkopf an. Von der Gunzesrieder Säge führt der Weg zur Hinteren Aualpe durch das Aubachtal zu den Siplinger Alpen. Nach den Siplinger Nadeln geht es das letzte Stück auf gesicherten Stein- und Holztreppen zum Gipfel (1749 Meter). Die Gratwanderung mit zwei drahtseilgesicherten, aber problemlosen Stellen erfolgt hinüber zum Heidenkopf (1686 Meter) und hinab zur Scheidwangalpe. Von dort geht es zurück zur Gunzesrieder Säge. Die Anfahrt erfolgt im Privatauto, Fahrer werden gesucht. Start ist um 7 Uhr am Parkplatz Memmingerstraße.

Anmeldung ist erforderlich bis Donnerstag, 15. Juni, 18 Uhr, bei Tourenleiter Wolfgang Mettenleiter, Telefon 07355/1745.