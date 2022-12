Tour durch illegale Pubs mit den Danceperados aus Irland

Die Danceperados nehmen ihr Publikum am Dienstag, 17. Januar, 20 Uhr in der Stadthalle Biberach mit auf eine Tour durch die illegalen Pubs, in denen nicht nur exzessiv getrunken, sondern auch wild musiziert und getanzt wurde. Denn das Programm ist keine Huldigung an den Alkohol und die bekannte Trinkfreudigkeit der Iren. Das wäre zu einfach.

Weiter geht es dann über den Atlantik in die USA in die Zeit der Prohibition, in der irische Gangster das flüssige Gold schmuggelten und die Sheriffs clever austricksten. Auch bizarre irische Gesetze wie die „Holy Hour“ oder „bona fide traveller“ dürfen dabei nicht fehlen und lassen den Zuschauer amüsiert schmunzeln. Die Danceperados beeindrucken mit der Qualität der Tänzer, Musiker und Sänger. Sie leisten sich den Luxus, ein Sextett mit auf Tour zu nehmen.

Die Musiker und Sänger gehören zur Crème de la Crème des Irish Folk und wurden international mehrfach ausgezeichnet. Eine auf Musik und Tanz fein abgestimmte Multivision mit irischen Landschaften und Motiven rund um den Whiskey gibt dem Publikum das Gefühl, mittendrin – also in Irland – zu sein. Für die Choreografie ist der zweimalige „World Champion“ Michael Donnellan zuständig. Er war sowohl Solist bei Riverdance als auch bei Lord of the Dance.