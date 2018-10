Tour auf Bodensee-Jubiläumsweg

Der Deutsche Alpenverein Biberach bietet am Sonntag, 14. Oktober, eine Wanderung bei Neukirch im Bodenseehinterland an. Abfahrt ist am Parkplatz Memmingerstraße um 7 Uhr mit zwei Autos, Fahrer sind erwünscht. Es geht nach Oberrussenried bei Neukirch zum Parkplatz bei „Nubers Cafe“ am Jägerweiher. Von dort wandern die Teilnehmer auf dem HW 9, dem Bodensee-Jubiläumsweg, in abwechslungsreicher Tour durch lichte Wälder, vorbei an Obst- und Hopfengärten über Krumbach, Herrgottsweile, zum Aussichtspunkt Brünnensweiler auf 587 Meter mit schönem Blick zum Bodensee. Der Rückweg führt über Siggenweiler, Herrishäusern, vorbei an Flockenbach, Alberweiler und zurück nach Oberrussenried zum Parkplatz. Es besteht die Möglichkeit zur Einkehr. Die Gehzeit beträgt vier Stunden

Anmeldung ist erforderlich bis Freitag, 12. Oktober, um 18 Uhr bei Tourenleiter Wolfgang Mettenleiter 07355/1745. DAV-Mitglieder zahlen 13 Euro, alle anderen 18 Euro.