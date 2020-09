Torfestival in Hochdorf

Der SV Alberweiler II hat in der Frauenfußball-Regionenliga VI deutlich beim SV Achberg gewonnen. Ein Torfestival gab es in Hochdorf. Aitrach/Tannheim bezwang Mietingen und Warthausen den SV Burgrieden.

SGM Aitrach/Tannheim – SV Mietingen 3:2 (1:2). Im ersten Heimspiel in der Regionenliga erkämpfte sich die SGM die drei Punkte. Den Führungstreffer der SGM erzielte Katharina Rados (25.). Jessica Ganz (35., 44.) drehte per Doppelschlag den Spielstand zugunsten von Mietingen. Lorena Villinger (48.) glich kurz nach dem Seitenwechsel für die SGM aus. Katharina Rados (75.) markierte den 3:2-Siegtreffer für Aitrach/Tannheim.

SV Achberg – SV Alberweiler II 1:6 (0:4). Von Minute eins an dominierte der Gast aus Alberweiler die Partie. Nach einer Flanke von Sina Romer verwandelte Emilia Stvoric (7.) per Kopf zum 1:0. In der 29. Minute erhöhte Valentina Miele auf 0:2. Wenig später vollendete Sina Romer (32.) nach einem Solo zum 0:3. Kurz vor der Halbzeit schob Valentina Miele (39.) nach einer Flanke von Florine Hartnegg zum 4:0 ein. In Hälfte zwei gab Alberweiler II das Spiel aus der Hand. Achberg nutzte dies in der 63. Minute und erzielte durch Katharina Vogler das 1:4 (63.). Erst in den letzten zwei Minuten machten die Gäste nochmals Druck. Patricia Stvoric (88.) stellte per Fernschuss den alten Vier-Tore-Abstand wieder her. Cordula Augustin (90.) traf nach einer Hereingabe zum 6:1-Endstand.

TSV Hochdorf – SV Deuchelried 5:5 (2:2). Das erste Spiel für den TSV in der neuen Saison war geprägt von schönem Kombinationsfußball und einer starken kämpferischen Leistung beider Mannschaften. Die Gäste dominierten etwas mehr in der ersten Hälfte, Hochdorf nahm das Spiel ab der zweiten Halbzeit in die Hand. Die zwischenzeitliche 5:3-Führung musste Hochdorf jedoch in den letzten Minuten durch zwei schnelle Tore hergeben und beide Mannschaften gingen so mit einem Punkt vom Feld. Die Tore des TSV erzielten Verena Schweizer (36., 56., 75.) und Yvonne Fuchs (45., 53.). Für den SVD trafen Alisa Zuber (30.), Sarah Netzer (37., 89.), Leana Büchele (62.) und Sylvia Rohrbacher (82.).

TSV Warthausen – SV Burgrieden 2:0 (1:0). Die Partie spielte sich zumeist im Mittelfeld ab. Das Chancenplus lag jedoch auf Warthauser Seite, der TSV wurde vor allem durch lange Bälle gefährlich. In der 39. Minute erzielte Sarah Marie Dünkel das 1:0. Die zweite Halbzeit gehörte eher den Burgriederinnen, die aber ihre Chancen nicht nutzen konnten. In Folge einer offensiven Umstellung liefen die SVB-Spielerinnen in der Nachspielzeit in einen Konter, den Nina Dangel mit dem Tor zum 2:0 abschloss.