Topspiel steigt in Ingerkingen

Vier Mannschaften der Fußball-Kreisliga B II Riß sind weiter ohne Punktverlust. Das Topspiel bestreiten am vierten Spieltag die SGM Schemmerhofen/Ingerkingen und der FV Rot bei Laupheim.

Eröffnet wird der Spieltag mit der Partie SV Baustetten II gegen Türkspor Biberach am Sonntag um 13.15 Uhr. Gastgeber Baustetten II steht mit vier Punkten aktuell auf Platz sieben. Mit Türkspor Biberach treffen die Baustetter auf einen Mitfavorit um die Meisterschaft, der bisher alle Spiele gewann. Ebenfalls um 13.15 Uhr spielen die SF Schwendi II gegen den SV Rissegg. Beide Mannschaften stehen punktgleich auf den Tabellenplätzen fünf und sechs und spielten vor Wochenfrist unentschieden. Ein Duell auf Augenhöhe ist in Schwendi zu erwarten.

Reinstetten/Hürbel ist Favorit

Um 15 Uhr startet die Partie SGM Reinstetten/Hürbel gegen die SGM Muttensweiler/Hochdorf II in Hürbel. Reinstetten/Hürbel hat bisher alle Spiele gewonnen und geht als Favorit in die Partie. Muttensweiler/Hochdorf II steht noch mit null Punkten da und ist das Schlusslicht der Liga. Ebenfalls um 15 Uhr treffen die SF Sießen auf die SGM Tannheim/Aitrach. Die Sießener haben bisher alle Spiele verloren. Die Gäste aus Tannheim und Aitrach haben drei Zähler auf dem Konto und am ersten Spieltag souverän auswärts gegen den SV Rissegg gewonnen. Seither verlor die SGM einmal und hatte einmal spielfrei.

Zum Spitzenspiel empfängt die SGM Schemmerhofen/Ingerkingen den FV Rot bei Laupheim in Ingerkingen. Beide Mannschaften haben bisher alle Spiele gewonnen und bereits neun Punkte auf dem Konto. Der FVR hat ein etwas besseres Torverhältnis als die SGM und belegt zurzeit den ersten Platz in der Tabelle. Zur gleichen Zeit gastiert die SGM Erlenmoos/Ochsenhausen III beim FC Inter Laupheim. Die SGM konnte sich bisher erst einen Punkt erspielen und kassierte am vergangenen Spieltag eine 0:4-Heimpleite. Die Laupheimer stehen mit drei Zählern etwas besser da und konnten zuletzt in Muttensweiler siegen. Beide Mannschaften sind darauf aus, sich vom hinteren Tabellendrittel zu entfernen.