Topspiel steigt in Bellamont

Ein erneutes Spitzenspiel steht für den FC Bellamont in der Fußball-Kreisliga A I an: Die zweitplatzierte SGM Muttensweiler/Hochdorf reist an. Ummendorf spielt beim SV Dettingen II. Wacker Biberach hat Heimrecht gegen Winterstettenstadt. Spielbeginn in Dettingen ist am Sonntag um 13.15 Uhr. Alle anderen Partien beginnen am Sonntag um 15 Uhr.

Dass der FC Bellamont in Ummendorf als Sieger vom Platz ging, war eine weitere Überraschung, die Bellamont in schöner Regelmäßigkeit in der neuen Spielzeit liefert. Fünf Spiele, 15 Punkte: Besser geht es nicht. Der Lohn dafür blieb nicht aus, der FC Bellamont führt die Tabelle mit zwei Punkten Vorsprung vor der SGM Muttensweiler/Hochdorf an, die am Sonntag in Bellamont antritt. Auch das Gästeteam weiß zu überzeugen. Die Moral stimmt bei der SGM. Aufgeben ist nicht die Sache von Muttensweiler/Hochdorf. Im zweiten Durchgang wurde schon manches Spiel gedreht. Zwei willensstarke Mannschaften treffen aufeinander und die Tagesform wird den Ausschlag geben.

Kein Spaziergang

Der TSV Ummendorf muss zum SV Dettingen II reisen. Vom Papier her ist es eine leichte Aufgabe, aber in Wirklichkeit ist es kein Spaziergang. Die Illertaler gehen bislang zwar am Ende meist leer aus, aber zuvor zeigen sie im Rahmen ihrer Möglichkeiten eine heftige Gegenwehr. Ummendorf darf nach dem verlorenen Spiel gegen Bellamont vorerst keinen weiteren Zähler mehr abgeben.

Auch der FC Wacker Biberach, der in Kirchdorf etwas Mühe hatte, ist vorne mit dabei. Damit das weiterhin der Fall ist, sollte das Gästeteam vom SV Winterstettenstadt geschlagen werden. Der SVW steht im Tabellenmittelfeld und kann mit dem bisherigen Saisonverlauf nicht unzufrieden sein. In Biberach wäre ein Punkt bereits ein Erfolg für das Gästeteam.

Etwas verbessert

Der SV Erolzheim zeigte sich zwar gegen die SGM Rot/Haslach etwas verbessert, aber trotzdem stand es am Ende 3:0 für den Gegner. Auch im Heimspiel gegen den FV Biberach II wird es der SVE wieder sehr schwer haben. Biberach II gewann gegen Ellwangen und will nach einem schwachen Start erneut drei Punkte holen.

Nicht meckern kann die LJG Unterschwarzach. Mit einem 5:0-Erfolg bei der SGM Erlenmoos/Ochsenhausen hat wohl niemand gerechnet. Im Heimspiel gegen den nicht weit entfernten und noch punktlosen SV Ellwangen ist die LJG klar in der Favoritenrolle. Ellwangen ist von der Form in der Vorsaison meilenweit entfernt. In fünf Spielen keinen einzigen Punkt geholt zu haben, kann kein Zufall mehr sein.

Ganz gut im Soll

Ganz gut im Soll ist die SGM Rot/Haslach. Die SGM holt sich regelmäßig ihre Punkte ab. Der SV Kirchdorf tritt nun auf dem Sportgelände in Haslach an. Der SVK bemühte sich gegen Wacker Biberach, aber am Ende doch erfolglos. Es wird schwer werden für die Illertaler, in Haslach zu etwas Zählbaren zu kommen.

Nach zwei Niederlagen in Folge hat der SV Stafflangen viel an Boden verloren und ist vorerst im grauen Tabellenmittelfeld untergebracht. Noch schlechter sieht es beim Gästeteam von der SGM Erlenmoos/Ochsenhausen aus. Die Ergebnisse reichen über einen zweistelligen Tabellenplatz nicht hinaus. Zwei angeschlagenen Mannschaften treffen in Stafflangen aufeinander.