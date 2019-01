Topfavoriten treffen aufeinander

Bei der Biberacher Schach-Stadtmeisterschaft folgt momentan Spitzenspiel auf Spitzenspiel. Gegen Alexander Polch war Serienmeister Holger Namyslo in Runde vier mit einem Remis am Ende sehr zufrieden. In Runde fünf folgt nun das Aufeinandertreffen der beiden Oberligaspieler und Topfavoriten Namyslo und Rainer Birkenmaier. Lachender Dritter könnte Polch sein. Außerdem gibt es zwischen Dennis Kiefel und Walter Kreß ein Duell der Generationen. Runde fünf wird am Freitag, 18. Januar, ab 19 Uhr im TG-Heim-Restaurant (Adenauerallee 11) ausgespielt.

In Runde vier trafen die zuvor verlustpunktfreien Alexander Polch und Holger Namyslo aufeinander. Zwar gewann Titelverteidiger Namyslo einen Bauern, aber der Vorjahresdritte Polch hielt stark dagegen und verschaffte sich so leichte Vorteile. Namyslo gelang es aber die Partie im Gleichgewicht zu halten und am Ende waren beide mit dem Remis zufrieden. Mitfavorit Rainer Birkenmaier vergab unterdessen die Chance, zum Führungsduo aufzuschließen. Gegen einen stark spielenden Hans-Peter Dietrich (Odenheim/Laupheim) verrannte sich der Oberligaspieler beim Königsangriff und war danach eher froh, daß ihm Dietrich ein Remis anbot. Die Chance, sich vorn einzunisten, nutzte hingegen Walter Scherer mit einem sicheren Sieg gegen Herbert Waltner (Steinhausen). In der Gesamttabelle führen Namyslo und Polch mit je 3,5 von vier Punkten weiterhin. Dahinter folgt eine Dreiergruppe mit Scherer, Birkenmaier und Stephan Schneider (Riedlingen), die je drei Punkte aufweisen.

Beim UH-Preis mit der Amateurwertung gab es hingegen größere Verschiebungen. Der bislang Führende Juri Teilhof musste das Turnier abbrechen. Der verbleibende Spitzenreiter Jonathan Engert hatte schwer gegen Norbert Schädler (Steinhausen) zu kämpfen – die Partie endete schlussendlich mit einem Remis. Dank seines kampflosen Erfolgs gegen Jürgen Dollinger zog Stephan Schneider (Riedlingen) aber an Engert vorbei und führt diese Sonderwertung mit drei Punkten nun an. Dahinter folgen Herbert Körner, der gleichfalls Boden gutmachte, und Engert mit je 2,5 Punkten. Teilhofs Rückzug mischt auch die Karten beim Ratingpreis neu. Hier weisen die Nachwuchsspieler Dennis Kiefel und Erik Hobson sowie Wolfgang Wohlgemuth (Riedlingen) einen Punkt aus, während Titelverteidiger Benedikt Pfeifer bislang nur schwer in Tritt kam.

Duell der Generationen

In Runde fünf treffen jetzt die beiden Topfavoriten Namyslo und Birkenmaier aufeinander, während Polch gegen Schneider die Chance hat, sich allein an die Spitze zu setzen. Einen Rückschlag im Kampf um die Spitze musste bereits Scherer hinnehmen, der in einer vorgezogenen Partie gegen Karl Heiler (Bad Waldsee) unterlag. Beim UH-Preis wurde das Verfolgerduell mit Engert gegen Körner ebenfalls schon ausgetragen und endete remis. Beim Ratingpreis ist zudem Hochspannung garantiert. Hobson wird versuchen, Pfeifer im direkten Duell den Rang streitig zu machen. Parallel dazu kommt es zum Duell der Generationen: Der Jüngste, Kiefel (Jahrgang 2008), trifft auf Biberachs Urgestein Walter Kreß (Jahrgang 1933). Beide haben sich bislang einen Punkt erspielt.