Tonnenweise Schutt abgeladen: Das droht dem Umweltsünder jetzt

Die Riedgrube bei Ringschnait ist verwüstet worden. Ein Unbekannter hat einen großen Berg an Bauschutt in dem Naturdenkmal abgekippt, um sich vermutlich die Kosten für die Entsorgung zu sparen. Um den Übeltäter zu schnappen, hat die Verwaltung für sachdienliche Hinweise eine Belohnung in Höhe von 400 Euro eingesetzt.