Tomatenvielfalt in Bronnen

Tomatenliebhaber kamen am vergangenen Wochenende bei Gärtnermeister Michael Schick in Achstetten-Bronnen auf Ihre Kosten. Neben seiner Tätigkeit als Garten- und Landschaftsgestalter hat Michael Schick eine große Vorliebe für Tomaten, wie man in seinem Garten sehen kann.

Auf einem riesigen Tomatenrondell wurden über 500 verschiedene Tomatensorten präsentiert. Mit seinem Rondell bereist Michael Schick Märkte und Veranstaltungen in ganz Europa. In seinem Garten wachsen sogar über 1300 verschiedene Sorten, die von den Besuchern bestaunt werden konnten. Bereits zum ersten Vortrag war der Hof des Gärtners gut gefüllt. Unterstützt wurde er von seinen Schwestern, die zusätzlich zur Botanik für bunte Eindrücke sorgten. Sie verkauften Hüte und Karten. Einige Gäste haben für die Veranstaltung eine weite Anreise auf sich genommen, so wie Marie Wiedenmann aus Giengen an der Brenz, die mit ihrem Sohn angereist ist. „Ich habe eine Allergie gegen rote Tomaten und deswegen hier bereits Samen für gelbe Tomaten gekauft. Diese säe ich jedes Jahr selber und sie schmecken sehr gut.“

Wertvolle Tipps gab es für die Hobbygärtner vom Gärtnermeister höchstpersönlich. So empfahl er seinen Zuhörern den Anbau von Wildtomaten, die sehr unempfindlich seien, wie „rote Zora“ oder „Resi“, die im Freiland gut gedeihen. „Die Profis pflanzen alle sieben Jahre Tomaten an der gleichen Stelle an, dann etwas anderes. Der Standortwechsel ist sehr wichtig für das Wachstum der Tomaten.“, so Michael Schick. Und auch für diejenigen, die ihre Tomaten im Gewächshaus untergebracht haben, gab es einen wichtigen Hinweis vom Experten. „Am besten in Töpfen ins Gewächshaus stellen und dann immer wieder neu eintopfen, so gelingen sie am besten.“ Entscheidend sei auch das Thema gießen. „Nach dem Pflanzen reichlich gießen, danach die erste Woche nichts mehr und im Anschluss eher weniger gießen.“ Und dabei ist es für die reichliche Tomatenernte wichtig, den richtigen Standort zu finden, beispielsweise an einer warmen Hauswand.

Dass die Tomate botanisch gesehen eine Beere und kein Gemüse ist, sorgte für Erstaunen bei den Zuhörern.

Und so konnten die Pflanzenfreunde nach dem Vortrag auch Samen erwerben oder sich fachlich beraten lassen. Wer noch Lust hat, sich das Tomatenrondell anzusehen, hat noch Donnerstag, 1. September, die Möglichkeit dazu. Jeweils von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr wird das Rondell fachlich erklärt.