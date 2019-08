Tom Abele als Ortsvorsteher von Rißegg vorgeschlagen

Der neue Rißegger Ortsvorsteher könnte ab 30. September Tom Abele heißen. Der Rißegger Ortschaftsrat hat den 54-Jährigen einstimmig für den Ortsvorsteherposten vorgeschlagen. Wenn der Biberacher Rat nach der Sommerpause zustimmt, wird Abele der Nachfolger des bisherigen Ortsvorstehers Theo Imhof. Imhof ist seit 2014 Ortsvorsteher von Rißegg. Bislang ist Abele Ortschaftsrat und Stellvertretender Ortsvorsteher.

Tom Abele ist in Rißegg und in Biberach kein Unbekannter. Fast 19 Jahre lang, von 1998 bis 2017, saß er für die CDU im Biberacher Gemeinderat, seit 2011 führte er die CDU-Gemeinderatsfraktion als Vorsitzender. Dann, in der letzten Sitzung des Gemeinderates im Jahr 2016, die überraschende Ankündigung: Abele verkündete, dass er den Gemeinderat 2017 verlassen werde. Er habe sich in den vergangenen Monaten häufig gefragt, wie er Beruf und Familie so unter einen Hut bekomme, dass weder das eine noch das andere darunter leidet, sagte Abele damals im Rat. Er wolle aber nicht verschweigen, dass auch andere Gründe, wie seine derzeitige hohe berufliche Inanspruchnahme, für den Rückzug eine Rolle spielten. So Abele vor zwei Jahren.

Bald könnte Abele nun wieder eine aktivere Rolle in der Kommunalpolitik spielen, dieses Mal nicht als CDU-Fraktionsvorsitzender, sondern als Rißegger Ortsvorsteher. „Ich habe mir das sehr lange und genau überlegt“, sagt Abele im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“. „Wenn ich nicht der Meinung wäre, dass es nicht funktionieren würde, würde ich es nicht tun.“ Im Vergleich zum Fraktionsvorsitz sei das Amt des Ortsvorstehers anders gelagert und weniger eine politische als eine administrative Tätigkeit.

„Sicher gibt es da auch öffentliche Termine, aber vieles kann ich auch vom Schreibtisch aus oder telefonisch erledigen. Und ich werde dabei von der Verwaltung unterstützt.“ Zudem lasse ihm sein Beruf mehr Luft als vor zwei Jahren.

Als wichtige Projekte für die Zukunft sieht Abele die Umsetzung des Dorfgemeinschaftshauses in Rißegg, altersgerechtes Wohnen, die Integration von Neubürgern und die Verkehrssicherheit für Kinder. „Ich möchte den Teilort Rißegg mit gestalten und die berechtigten Interessen Rißeggs in den Biberacher Gemeinderat transportieren. Nach dem Ausscheiden von Walter Herzhauser gibt es ja zum ersten Mal seit Urzeiten keine Überschneidung mehr von Biberacher Gemeinderat und Rißegger Ortschaftsrat“, sagt Tom Abele und ergänzt: „Ich kenne die Strukturen und die Akteure im Biberacher Rat und in der Stadtverwaltung. Ich denke, dass das von Vorteil ist.“