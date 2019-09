Tolle Aufholjagd der SGM Erlenmoos/Ochsenhausen II

In der Fußball-Kreisliga A I hat der SV Mittelbuch beim SV Dettingen II gewonnen. Die SGM Erlenmoos/Ochsenhausen II spielte nach einem 0:3-Rückstand noch unentschieden. Bellamont geht auch gegen den bisher punktlosen FV Biberach II leer aus. Ummendorf knöpft der SGM Rot/Haslach zwei Punkte ab. Die SGM Muttensweiler/Hochdorf kommt gegen den Aufsteiger aus Ellwangen über ein Unentschieden nicht hinaus.

SV Dettingen II – SV Mittelbuch 1:3 (0:2). Der SV Mittelbuch war die bessere Mannschaft und siegte deshalb am Ende auch verdient. Nach dem Anschlusstreffer der Gastgeber kam nochmals Spannung auf. Aber mit dem dritten Treffer der Gäste war die Partie endgültig entschieden. Tore: 0:1 Mario Ruedi (13.), 0:2 Luca Ruedi (26.), 1:2 Tobias Zott (73.), 1:3 Daniel Dorner (84.).

TSV Ummendorf – SGM Rot/Haslach 1:1 (0:1). Ein gerechtes Remis gab es in Ummendorf. Am Ende hatten beide Mannschaften die Möglichkeit, noch den Siegtreffer zu erzielen. Tore: 0:1 Daniel Kling (35.), 1:1 Manuel Buschmann (55.). Bes. Vork.: Der TSV Ummendorf verschießt in der 50. Minute einen Foulelfmeter.

SGM Erlenmoos/Ochsenhausen II – SV Stafflangen 3:3 (0:2). Trotz eines ausgeglichenen Spielverlaufs gelang es den Gästen, mit 3:0 in Führung zu gehen. Die Chancenauswertung des SV Stafflangen war optimal. Die SGM ließ sich aber nicht beirren und glaubte an sich. Am Ende stand ein leistungsgerechtes Remis. Tore: 0:1 Patrick Zoll (42.), 0:2 Tobias Santherr (45.), 0:3 Manuel Schirmer (54.), 1:3, 2:3 Christian Wiest (57., 59.), 3:3 Simon Köberle. Res.: 6:2.

SV Kirchdorf – SV Winterstettenstadt 1:2 (0:1). Am Ende musste sich der SV Kirchdorf dem Gast aus Winterstettenstadt geschlagen geben. Schlüsselszene war sicherlich die Rote Karte für den SVK-Spieler Jeremy Steinhauser in der 50. Minute. Die Gastgeber bäumten sich danach nochmals kurz auf und erzielten den Ausgleich. Aber nach dem zweiten Treffer des SVW war die Partie endgültig entschieden. Tore: 0:1 Simon Weber (20.), 1:1 Karatas Öztürk (55.), 1:2 Fabio Christ (68.). Res.: 2:3.

FC Bellamont – FV Biberach II 1:4 (0:2). Der Gast spielte effizienter und münzte seine Chancen in Tore um. Der FCB ließ an diesem Tag diese Tugend vermissen und kam nie richtig ins Spiel. Bezeichnend war der verschossene Foulelfmeter des FCB in der 22. Minute. Tore: 0:1, 0:2 Denis Hoxha (4., 45.), 0:3 Andrej Walter (57.), 1:3 Steffen Kibler (58./FE), 1:4 Concetto Patane (90.).

SGM Muttensweiler/ Hochdorf – SV Ellwangen 1:1 (0:0). Ein leistungsgerechtes Unentschieden gab es auf dem Muttensweiler Sportgelände. Beide Mannschaften schenkten sich nichts. Die SGM hatte zwar mehr Ballbesitz, aber der Gast aus Ellwangen sorgte immer wieder für gefährliche Aktionen. Tore: 0:1 Eryk Müller (70.), 1:1 Patrick Ruß (80.).