Tödlicher Unfall in Biberacher Kletterhalle: 50-Jähriger stürzt ab

Ein Mann ist in der Kletterhalle in Biberach abgestürzt und gestorben. Der 50-Jährige sei offenbar aus mehreren Metern Höhe gefallen, als er dort am Donnerstag gegen 16 Uhr allein kletterte, teilte die Polizei am Freitag mit. Warum er allein dort war, ohne einen Partner, der ihn sicherte und er generell nicht über ein Seil gesichert gewesen sei, sei alles noch unklar, sagte ein Polizeisprecher der "Schwäbische Zeitung". Wie es genau zu dem Sturz kam, ermittelt nun die Kriminalpolizei. Hinweise auf ein Verschulden Dritter liegen der Polizei nicht vor.

Die Ermitlungen der Kriminalpolizei liefen noch. Das Team der Kletterhalle Biberach bestätigt den Unfall und schreibt auf seiner Internetseite, dass es keine Hinweise auf ein Verschulden Dritter gebe. Die Halle werde heute trotzdem am Nachmittag öffnen.

Nach dem Sturz am Donnerstag sei der Mann in einer Klinik seinen schweren Verletzungen erlegen. Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Sturz kam. Hinweise auf eine Verantwortung anderer Menschen liegen den Ermittlern bisher nicht vor, wie es hieß. Die Kletterhalle blieb nach dem Vorfall am Donnerstag zunächst geschlossen.