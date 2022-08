Titelfavorit Türkspor Biberach stolpert in Hürbel

Der Titelfavorit Türkspor Biberach musste am ersten Spieltag der Fußball-Kreisliga B II eine 2:4-Niederlage gegen die SGM Reinstetten/Hürbel einstecken. Die SF Schwendi II stehen durch einen 4:0 Sieg in Baustetten an der Tabellenspitze.

SGM Reinstetten/Hürbel – Türkspor Biberach 4:2 (1:1). Die SGM kam durch eine geschlossene vor allem kämpferisch starke Mannschaftsleistung zu einem überraschenden Sieg. Der Titelfavorit tat sich gegen die taktisch gut eingestellten Gastgeber schwer, zu hochkarätigen Chancen zu kommen, deshalb resultierten die beiden Treffer aus verwandelten Foulelfmetern. Tore: 0:1, 2:2 Furkan Cebeci (30./FE, 66./FE), 1:1 Robin Föhr (37.), 2:1 Simon Mohr (63.), 3:2 Tobias Geiger (78.), 4:2 Samuel Mohr (85.). Bes. Vork.: Gelb-Rot für Malik Cebeci (63., Türkspor). Res.: abgesagt wegen Spielermangels bei Türkspor.

SV Baustetten II – SF Schwendi II 0:4 (0:3). Der SVB II hatte in den ersten fünf Minuten zwei Mal die Chance zum 1:0 vorzulegen, doch bei einem Pfostentreffer und einer Glanzparade von SVS-II-Torwart Dominik-Niklas Fuchs blieb etwas Zählbares aus. Stattdessen stellte der Gast kurze Zeit später aus heiterem Himmel mit einem Doppelschlag die Weichen zum Sieg. Im weiterem Verlauf das gleiche Bild, die SVS II kamen zu weiteren zwei Toren und bei den Platzherren stand die Null bis zum Schlusspfiff. Tore: 0:1, 0:4 Florian Zimmermann (6., 54.), 0:2 Jannis Kieselbach (7.), 0:3 Tobias Jöchle (21.). Res.: 3:1.

SV Fischbach – SV Rissegg 2:3 (0:2). Der Gast ging durch eine optimale Chancenverwertung mit einer 2:0-Führung in die Pause. Der SVF zeigte eine tolle Moral und kam rasch nach Wiederanpfiff zum 2:2-Ausgleich. Trotz Möglichkeiten zum Siegtreffer auf beiden Seiten hatte der SVR, bei dem Torwart Tobias Mayer sich mehrfach auszeichnen konnte, das bessere Ende für sich. Tore: 0:1, 2:3 Manuel Ringeis (2., 84.), 0:2 Ersin Cerimi (18.), 1:2 Mario Schöllhorn (46.), 2:2 Michael Gnann (51.).

SGM Altheim/Schemmerberg – SGM Sießen/Wain 0:3 (0:0). Das klare Ergebnis spiegelt nicht ganz den Spielverlauf wider. Denn der Kreisliga A-Absteiger ließ in einer über weite Strecken ausgeglichenen Partie mehrere gute Torgelegenheiten, darunter zwei Aluminiumtreffer (26., 54.) liegen. Besser machte es der Kontrahent, der in der Schlussphase eine effektive Chancenverwertung in einen 3:0-Auswärtserfolg ummünzte. Tore: 0:1 Bernhard Neuhauser (82.), 0:2 Marcel Breitner (87.), 0:3 Tobias Dolpp (90.). Res.: 0:6.