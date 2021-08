Titelfavorit lässt in Erlenmoos Punkte liegen

In der Fußball-Kreisliga B II haben der FV Rot und die SGM Tannheim/Aitrach durch Siege am zweiten Spieltag ihre weiße Weste gewahrt. Titelkandidat Türkspor Biberach dagegen musste sich in Erlenmoos mit einem Punkt zufriedengeben.

FV Rot – SGM Sießen/Wain 3:0 (0:0). Der FVR beherrschte über 90 Minuten Ball und Gegner, es dauerte aber über eine Stunde bis zum ersten Torjubel. Der Gastgeber erwies sich meisterlich im Auslassen guter Torgelegenheiten, ansonsten wäre das Endergebnis noch deutlich höher ausgefallen. Tore: 1:0 Steffen Scheerer (66.), 2:0 Alexander Thanner (77.), 3:0 Nico Schulz (88.). Bes. Vork.: Alexander Thanner (16./FVR) verschießt Foulelfmeter. Res.: 1:0.

SV Baustetten II – SGM Tannheim/Aitrach 1:3 (0:1). Die SGM gab über weite Strecken den Ton an und ließ den Gastgeber nie richtig zur Entfaltung kommen. Tore: 0:1 Jan Osterried (32.), 0:2 Florian Villinger (53.), 0:3 Markus Rock (57.), 1:3 Fabian Sontheimer (83.). Res.: 0:3.

SGM Erlenmoos/Ochsenhausen II – Türkspor Biberach 1:1 (0:0). Dank einer disziplinierten und taktisch starken Leistung, vor allem in der Defensive, sorgte die Heimelf gegen den Titelkandidaten für eine positive Überraschung. Türkspor hatte über die gesamte Spielzeit mehr Ballbesitz, doch am gegnerischen Strafraum war zumeist Endstation. SGM-Torwart Jonas Weiss (59.) stand bei der besten Gelegenheit der Gäste den Vorsprung auszubauen dem 2:0 im Weg. Tore: 0:1 Onur Kazanci (48./FE), 1:1 Dominik Heuse (66./FE).

SF Schwendi II – TSG Achstetten II 0:0. Die SFS II hatten zwar optisch leichte Vorteile zur verzeichnen. Trotzdem blieb es bei Chancen hüben wie drüben am Ende bei der Nullnummer.

SV Rissegg – FC Inter Laupheim 1:1 (0:1). Der Gast ging durch eine optimale Chancenverwertung mit einer 1:0-Führung in die Pause. Der SVR steigerte sich nach dem Wechsel und kam rasch zum Ausgleich. Die Bemühungen der Platzherren, noch den Siegtreffer zu landen, wurden nicht mehr belohnt. Tore: 0:1 Felix Stumm (39.), 1:1 Kevin Kästle (50.). Res.: 6:2.

SGM Reinstetten/Hürbel – SGM Rot/Haslach II 4:0 (1:0). Marcel Hutzel legte durch einen Doppelpack kurz nach An- und Wiederanpfiff den Grundstein zum nie gefährdeten Sieg. Tore: 1:0, 2:0 Marcel Hutzel (3., 47.), 3:0 Robin Kammerlander (71.), 4:0 Samuel Mohr (90.).