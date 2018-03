Titel ist schon vergeben – Spannung bleibt

Vor Runde acht der Biberacher Schach-Stadtmeisterschaft steht der neue Titelträger mit Holger Namyslo de facto fest und auch Rainer Birkenmaier dürfte sich Platz zwei nicht mehr nehmen lassen. In Runde sieben gab es zahlreiche Führungswechsel in den Sonderwertungen, dort ist es weiter spannend. Runde acht beginnt am Freitag, 16. März, ab 19 Uhr im TG-Heim-Restaurant.

In Runde sieben feierte Rekordmeister Holger Namyslo einen leichten Start-Ziel-Sieg gegen den Führenden der Amateurwertung, Mahmoud Zyadah (Riedlingen). In einer sehr ausgeglichenen Partie trennte sich Titelverteidiger Rainer Birkenmaier unentschieden von Herausforderer Alexander Polch.

Fataler Fehlgriff im Endspiel

Derweil war Walter Scherer klar auf Kurs, seine gute Position weiter zu verbessern. Statt des Sieges gegen Norbert Schädler (Steinhausen) kostete ihn ein fataler Fehlgriff im Endspiel jedoch eine Figur und damit die Partie. Diesen Ausrutscher nutzte Armin Pepke (Pfullingen), der eine sehr umkämpfte Partie gegen Jürgen Dollinger gewann. Andreas Ege und Senior Hans-Peter Dietrich (Odenheim/Laupheim) trennten sich remis. Die Turnierüberraschung Jonathan Engert musste derweil gegen Manuel Mock (Wetzisreute) lange kämpfen, um ein Remis zu erzielen.

An der Tabellenspitze zieht Namyslo zwei Runden vor Schluss mit sieben von sieben Punkten weiter einsam seine Kreise, Birkenmaier hat mit 5,5 Punkten ein komfortables Polster auf die Verfolger Polch, Pepke und Daniel Behringer (Heilbronn/alle 4,5 Punkte). Völlig überraschend hat sich allerdings auch Schädler in diese Gruppe vorgearbeitet. Damit hat er nun zudem die Führung in der Amateurwertung übernommen. Ihm dicht auf den Fersen bleiben allerdings Zyadah und Engert (jeweils 4/7). In der Seniorenwertung gelang es Pepke derweil, an Scherer vorbeizuziehen, zudem hat Altmeister Dietrich (jeweils 4/7) aufgeschlossen.

Im Rennen um den Ratingpreis musste Benedikt Pfeifer eine herbe Schlappe gegen Fabian Kienle (Steinhausen) hinnehmen, während Mohamed Bestani schnell gegen Hassan Hafes (Riedlingen) gewann. Damit liegen nun Bestani und Kienle (jeweils 3/7) in Front, Pfeifer (2,5/7) muss um den Anschluss kämpfen.

In Runde acht trifft Behringer jetzt auf Namyslo, während sich Pepke mit Birkenmaier messen muss. Dies könnte Polch gegen Scherer eventuell ausnutzen. Unterdessen hofft Schädler, seine Spitzenposition gegen Dietrich verteidigen zu können, wohingegen Zyadah (gegen Ege) und Engert (gegen Dollinger) auf weitere Überraschungen hoffen, sodass sie in der Amateurwertung wieder an die Spitze rücken können. Auch beim Ratingpreis wird es nur Fernduelle geben.

Die Partien der achten Runde lauten im Einzelnen: Behringer – Namyslo, Pepke – Birkenmaier, Scherer – Polch, Dietrich – Schädler, Zyadah – Ege, Dollinger – Engert, Rybka – Waltner, Mock – Simon, Kromer – Körner, Schätzle – Bestani, Schneider – Kienle, App – Pfeifer und Kiefel – Hafes. In einer vorgezogenen Partie gewann Michael Gnandt (Steinhausen) gegen Richard Maucher (Obersulmetingen).