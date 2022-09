Tirol mit anderen Augen gesehen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Vom 17. bis 19 August fuhr eine Gruppe geologiebegeisterter Mitglieder des Geologie-Zirkels Biberach ins Inntal nach Tirol. Die 21-köpfige Gruppe lernte dabei die Berge mit den Augen eines Geologen zu sehen. Exkursionsleiter waren Dr. Norbert Mayer und Dr. Elmar Schöllhorn, langjährige Mitglieder der Gruppe.

Die Alpen sind ein wahrlich kompliziertes Gebilde und die Gruppe hatte es sich vorgenommen, die Basis des Gebirges im Ötztal und die darüber liegenden Sedimente der Nördlichen Kalkalpen zu studieren. Brot und Aufstrich nennt der Schweizer Alpengeologe Jürg Meyer diese Konstellation. Ein einfaches Bild für eine komplizierte Situation. Wir studierten die Sedimentgesteine bei Vils in den östlichen Allgäuer Alpen und die Basis in einem Seitental des Ötztales in den Stubaier Alpen. Weiter beschäftigten wir uns mit einem aktuellen Thema: den Massenbewegungen in den Alpen. Die Bergstürze von Köfels und am Tschirgant bewegten gewaltige Mengen an Gesteinsmassen und setzten enorme Energiemengen frei, vor allem beim Köfelser Bergsturz. Ein weiteres Thema war der Bergbau auf Blei, Silber und andere Metalle im Gurgeltal bei Imst.

Die geologische Reise bot Gelegenheit, grundsätzliche Phänomene wie die Gesteinsmetamorphose, die Umwandlung eines Tonsteines in Schiefer, erklärt zu bekommen. Ein fantastisches Gestein, das sich in den Stubaier Alpen fand, ist der Eklogit; er ist ansprechend pyroprot und smaragdgrün gestreift gefärbt. Dieses Gestein ist in unvorstellbaren Tiefen der Erdkruste oder sogar des Erdmantels entstanden.

Neben den rein geologischen Sehenswürdigkeiten lernte die Gruppe des Geo-Zirkels auch historisch und kunstgeschichtlich interessante Orte und Aspekte kennen; letztere oft im Zusammenhang mit der lokalen Geologie. So die vom Alpenmarmor inspirierten, gemalten Säulen in der Anna Selbdritt Kapelle bei Vils oder das Freilichtmuseum Knappenwelt bei Imst, in dem der Bergbau anschaulich gezeigt wird.

Wer mehr über diese Exkursion bzw. die Aktivitäten des Geologie-Zirkels erfahren möchte, kann sich auf unserer Website informieren (https://geologie-zirkel-biberach.de/). Dort ist auch eine Langfassung des Exkursionsberichtes eingestellt (siehe hier ‘Jahresprogramm 2022‘).