Tipps für die „Lebensphase hohes Alter“

„Was geb ich dir? Was gibst du mir? Chancen und Herausforderungen im Kontakt mit hochaltrigen Menschen“ – unter diesem Thema steht ein Studientag am Donnerstag, 15. November, von 9 Uhr an im Evangelischen Bonhoeffer-Gemeindehaus, Köhlesrain 10 in in Biberach.

Das Fortbildungsangebot ist gedacht für Menschen, die in der Pflege, Betreuung, Seelsorge und Begleitung von alten oder kranken Menschen haupt- und ehrenamtlich tätig sind.

Nach einem geistlichen Impuls von Dekan Hellger Koepff folgt das Referat von Professor Andreas Kruse „Lebensphase hohes Alter – Verletzlichkeit und Reife“. Es folgen eine Aussprache zum Vortrag des Gerontologen und Autors der Altenberichte des Bundestags sowie ein Podiumsgespräch. Nach der Mittagspause geht es mit verschiedenen Workshops weiter.

Veranstalter sind das Team Evangelische AltenPflegeHeimSeelsorge (APHS) Biberach und das Evangelische Bildungswerk Oberschwaben (EBO).