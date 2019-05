Tipps für die Kräuterküche

Die Ernährungsakademie im Landwirtschaftsamt, Bergerhauser Straße 36 in Biberach, bietet am Freitag, 24. Mai, von 9.30 bis 13.00 Uhr einen Workshop zum Thema „Kräuter in der Küche“ an. Der Workshop beginnt mit einer Führung durch den Kräutergarten, gefolgt von einem kurzen Vortrag. Danach geht es in der Lehrküche an die Praxis. Die gesammelten Kräuter werden zum Würzen von verschiedenen Speisen eingesetzt und natürlich verkostet.

Die Teilnehmer sollten eine Schürze mitbringen, zwei Geschirrtücher und kleinere Behälter für Kostproben. Die Lebensmittelkosten betragen zehn Euro.