Timo Zabel fährt auf Platz drei

Die Biberacher Nachwuchsfahrer starteten am vergangenen Wochenende beim 45. Niederwangener Radrennen. Timo Zabel sicherte sich in seiner Altersklasse Platz drei.

In der Klasse U15 gingen drei Fahrer des RSC an den Start. Neben Raphael Dunz und Timo Zabel kam Anton Eichner zu seinem Renndebüt. Zu absolvieren waren fünf Runden à 30 Kilometer auf dem herausfordernden Rundkurs. Bei Dauerregen und Temperaturen von kaum über 10 Grad attackierten die Fahrer direkt nach dem Start. Dadurch zersprang das Feld gleich in mehrere Gruppen. Am Ende der ersten Runde konnte sich bereits ein Fahrer absetzen. Zabel fuhr mit zwei weiteren Fahrern in der Verfolgergruppe. Dunz und Eichner konnten sich in einer weiteren Gruppe dahinter festsetzen. In der Schlussrunde stürzte Eichner auf der regennassen Fahrbahn und musste das Rennen aufgeben. Das weiterhin hohe Tempo und weitere Attacken sorgten für klare Verhältnisse an der Spitze. Zabel beendete auf dem dritten Rang das Rennen, Dunz erreichte Platz sieben.