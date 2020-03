Der Musikverein Rißegg-Rindenmoos hat einen neuen Vorsitzenden: Thomas Herrmann folgt auf Stefan Jäckle und übernimmt das Amt für ein Jahr. Aufgrund der Entwicklungen durch das Coronavirus wurde die Generalversammlung am 8. März im Reiterstüble in Rißegg in verkürzter Form abgehalten.

Der Vorsitzende Stefan Jäckle ließ das vergangene Vereinsjahr Revue passieren. Der Musikverein zählt derzeit im Stammorchester 60 aktive Musiker mit einem Durchschnittsalter von 35 Jahren. Dirigent Dimitri Frenkel bedankte sich in seinem Bericht bei allen für die Unterstützung und appellierte an die Musiker, regelmäßig und pünktlich an den Proben teilzunehmen, um die musikalische Qualität weiter zu verbessern. Er bedankte sich besonders für die gute Zusammenarbeit beim Musikrat, beim ersten Vorstand und beim Vize-Dirigenten Fabian Knupfer.

Die Erlebnisse des Vereinsjahres rief Schriftführerin Michaela Kopf in ihrem Bericht in Erinnerung. Wichtige Eckpunkte waren die drei vom Musikverein organisierten Feste: das Bockbierfest, die Sichelhenke und das festliche Konzert. Außerdem hatten die Musizierenden zahlreiche Unterhaltungsauftritte bei benachbarten und befreundeten Vereinen, Auftritte bei kirchlichen und örtlichen Veranstaltungen und eine Vielzahl von Auftritten im Rahmen des Biberacher Schützenfestes.

Der stellvertretende Jugendleiter Maximilian Steinhauser berichtet von insgesamt zehn Jugendlichen in Ausbildung, ebenso von den Aktionen der Jugend im vergangenen Jahr. Die Jugendlichen des Musikvereins sind seit Anfang 2019 Teil der Gemeinschaftsjugendkapelle der Musikvereine Mittelbiberach, Reute und Rißegg-Rindenmoos. Die Zusammenarbeit mit den Musikvereinen Mittelbiberach und Reute gestaltet sich sehr gut. Nach dem Ausscheiden von Dirigent Simon Wältl konnte mit Michal Schick ein Interimsdirigent gefunden werden, der mit den Jugendlichen der Jugendkapelle ein sehr ansprechendes Programm für das festliche Konzert in Rißegg im Dezember einstudiert hatte. Seit 2020 steht die Jugendkapelle unter der musikalischen Leitung von Sophie Brockmann. Im Jahresausblick kündigte Steinhauser an, verstärkt die musikalische Ausbildung im Musikverein zu bewerben, um weitere Jugendliche für die Ausbildung zu gewinnen. Auch soll das Konzept der Jugendarbeit grundlegend überarbeitet werden.

Der bisherige Vorsitzende Stefan Jäckle stellte sich nach achtjähriger Amtszeit nicht mehr zur Wahl. Er blickt auf eine überaus erfolgreiche Amtszeit zurück, in der er gemeinsam mit dem Verein viel bewegt und erarbeitet hat. So wurden diverse neue Veranstaltungen wie das Kirchenkonzert, der Kabarettabend, das Bockbierfest und die Bewirtung des Kleinbrauermarktes auf den Weg gebracht. Aber auch neue Verordnungen und Gesetze wie das Bundeskinderschutzgesetz und die Datenschutzgrundverordnung mussten in seiner Amtszeit umgesetzt werden. Der stellvertretende Vorsitzende Hans-Peter Haid würdigte in seiner Dankesrede außerdem die Anschaffung beziehungsweise Erneuerung der Tracht und die Teilnahme am Wertungsspiel, die nach 26-jähriger Pause durch das hohe Engagement von Jäckle realisiert werden konnten. Als Nachfolger für Jäckle konnte Thomas Herrmann für eine einjährige Amtszeit gewonnen werden. Dessen bisherige Funktion als Kassierer übernimmt ebenfalls für ein Jahr Roland Wiest.

Für jeweils zwei Jahre wurden Nicole Koch als Jugendleiterin, Michaela Kopf als Schriftführerin, Fabian Knupfer als Notenwart und Gisela Kärcher als Trachtenwartin gewählt. Stefan Jäckle wurde für zwei Jahre zum Beisitzer gewählt und wird den Vorstand in dieser Funktion weiterhin unterstützen. Maximilian Steinhauser wurde als Beisitzer mit Sonderfunktion stellvertretender Jugendleiter für weitere zwei Jahre in seinem Amt bestätigt.