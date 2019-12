Thomas Dörflinger will 2021 wieder antreten

Thomas Dörflinger strebt eine Fortsetzung seines Landtagsmandats an. Das teilt der CDU-Kreisverband Biberach in einer Pressemeldung mit.

„Ich werde mich erneut um ein Landtagsmandat bewerben“, gab Dörflinger diese Woche bei einer Vorstandssitzung des Kreisverbands bekannt. „Meine Arbeit in der Landespolitik macht mir viel Freude und ich konnte in den vergangenen Jahren einiges bewegen. Daher habe ich mich entschieden, dass ich die Landespolitik auch weiterhin mitgestalten und mich für die Belange der Bürgerinnen und Bürger einsetzen möchte“, teilt Dörflinger mit.

„Der CDU-Kreisvorstand freut sich über die Bewerbung“, sagt CDU-Kreisvorsitzender Josef Rief. Dörflinger sei unermüdlich im Einsatz, um die Interessen des Wahlkreises im Landtag zu vertreten. Seine offene Art auf Menschen zuzugehen und nach pragmatischen Lösungen zu suchen, komme in der Bevölkerung sehr gut an. Mit seinen bedeutenden Funktionen als verkehrspolitischer sowie handwerkspolitischer Sprecher der CDU-Landtagsfraktion sei er eine starke Stimme in der Landespolitik.

Wer den Wahlkreis Biberach für die CDU als Landtagskandidat vertreten wird, entscheidet sich auf einer Nominierungsversammlung am 18. Februar 2020, bei der die wahlberechtigten CDU-Mitglieder des Wahlkreises Biberach stimmberechtigt sind. Sollte die Zustimmung der CDU-Mitglieder vorliegen, haben es die Wähler bei der Landtagswahl 2021 in der Hand, ob Dörflinger auch in der kommenden Legislaturperiode den Wahlkreis im Landtag vertreten wird.