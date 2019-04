Theologe Steinwand hält Vortrag

Der Theologe Gerd Steinwand spricht am Donnerstag, 11. April, um 19.30 Uhr im Gemeindezentrum St. Martin in Biberach über das Thema „Du Mensch – Abbild und Ebenbild Gottes“. In der Schöpfungsgeschichte der Bibel wird beschrieben, dass Gott die Menschen als sein Abbild schuf. Was bedeutet dies für unser Verhältnis zu Gott und unseren Mitmenschen? Den Fragen geht Gerd Steinwand, ehemaliger Pater, Familienvater und Taxifahrer lebensnah und verständlich nach. Der Abend bildet den dritten Teil einer Reihe zum Thema „Gottesbilder“, die der runde Tisch Erwachsenenbildung der katholischen Biberacher Kirchengemeinden in Kooperation mit der Katholischen Erwachsenenbildung Dekanate Biberach und Saulgau veranstaltet. Eine Anmeldung ist nicht nötig und die Teilnahme ohne Besuch der ersten beiden Vorträge möglich.

Der Eintritt ist frei. Es wird um einen freiwilligen Beitrag gebeten.