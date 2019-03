Die alpinen Skirennläufer der TG Biberach sind zum Saisonende bei verschiedenen Wettbewerben am Start gewesen. Dabei konnte sich der TG-Nachwuchs nochmals gut behaupten.

Bei der Leki-Race-Challenge-Serie in Balderschwang trafen die Jüngsten des TG-Teams auf starke Konkurrenz aus Baden-Württemberg und dem bayrischen Allgäu. Hanna-Marie Osterspey (U8), ihr Bruder Elias (U10) und Jakob Zenzen (U8) erreichten nach drei von vier Rennen jeweils den achten Platz in der Gesamtwertung. Luna Pitsch (U12) absolvierte drei Rennen und wurde Neunte, Franziska Zenzen (U12) reihte sich auf Rang 23 ein. Noch bessere Platzierungen waren nur bedingt durch Terminüberschneidungen verschiedener Rennen nicht realisierbar, da nicht alle Einzelrennen der Serie von den TG-Nachwuchssportlern in Angriff genommen werden konnten. Nur ein Rennen konnte Theo Felder (U8) bestreiten. Er fuhr dabei auf den dritten Platz sowie Rang zehn in der Gesamtwertung. In dieser wurde Stefan Stöferle (U8) Elfter, Mario Stöferle landete auf Rang 17.

Maike Melzer, Stella Pitsch und Coco-Mieke Stach (alle U16) vertraten die TG bei den schwäbischen Meisterschaften der Schülerklassen in Damüls (Österreich). Den Riesentorlauf beendeten die TG-Fahrerinnen auf den Rängen elf (Melzer), zwölf (Pitsch) und 14 (Stach). Im Slalom wurde Melzer Neunte. Während Stach Platz 17 belegt schied Pitsch im zweiten Durchgang aus.