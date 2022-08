Theo, der singende Bauer, besucht den Spitalhof

Theo, der singende Bauer aus Oberschnaitbach ist am Samstag, 20. August, bei der Reihe „Spaß am Samstag – Kultur in der Innenstadt“ dabei. Noch bis 17. September treten dabei samstags, jeweils um 10 Uhr, 11 Uhr und 12 Uhr, für eine halbe Stunde zwei Künstler(-gruppen) mit Programmen aus Musik, Tanz und Unterhaltung auf dem Viehmarktplatz und dem Spitalhof auf.

Theo, der singende Bauer aus Oberschnaitbach, singt im Spitalhof Songs der 70er und 80er und interpretiert Udo Jürgens, Peter Maffay und Frank Sinatra authentisch und live. Am Samstag präsentiert er das Ganze mit humorvoller Moderation, heißt es in einer Ankündigung der Stadtverwaltung Biberach. Parallel dazu bespielt das Theater Tonne den Schadenhof.