Theatertonne lädt zum Straßenkunstfestival ein

Die Theatertonne lädt am Freitag und Samstag, 19. und 20. August, zum fünften Straßenkunstfestival auf dem Schadenhof in Biberach ein. Das vielfältige Programm soll laut Verein dieses Jahr noch besser größer und sogar mit internationalen Gästen bestückt sein. Die Zuschauerinnen und Zuschauer erwartet an beiden Tagen des Straßenkunstfestivals eine erlesene Auswahl an jungen Musikerinnen, Musikern Clowns, Artistinnen und Aristen, Feuerspuckern und Jongleuren sowie ein weit angereistes Theaterensemble aus Leipzig.

Gute Unterhaltung für Klein und Groß ist wie jedes Jahr garantiert. Der Startschuss für das Feuerwerk aus bunt gemischten Auftritten ist am Freitag um 18 Uhr. Das genaue Programm gibt es auch online unter www.theatertonne.de. Der Eintritt ist frei, dennoch freuen sich die Künstlerinnen und Künstler über eine Spende in ihrem Hut. Ein alternativer Spielort bei Regen und sonstigen Wetterkapriolen wird bei Bedarf über Instagram @theatertonne oder auf der Homepage bekanntgegeben.