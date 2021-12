Theaterstück am WG thematisiert Esstörungen

„Ich finde es zum Kotzen. Für euch sind es nur Worte, für mich ist es die Realität.“ Mit diesen Worten hat die Schauspielerin Lennora Esi das Theaterstück „Food Diaries – Essgeschichten“ eröffnet. Gebannt verfolgten die Schülerinnen und Schüler von vier achten Klassen des Biberacher Wieland-Gymnasiums (WG) das Präventionstheater auf der Bühne in der Aula. Eine gelungene schauspielerische Darbietung, die durch gesangliche Einlagen untermalt wurde, zog die Schülerinnen und Schüler emotional in den Bann.

Die kleinen, wahren Episoden aus dem Leben von mit Essstörungen betroffenen Menschen, die Einblicke in deren Gedankengänge ermöglichen, wurden dabei realistisch geschildert. „Ich weiß, dass das Erbrechen ungesund ist, ich kann aber damit nicht aufhören“, beklagte Lennora Esi in einer Geschichte. Das Essen habe inzwischen die Macht über ihr Leben gewonnen. Wie eine Befreiung hatten es die Betroffenen empfunden, als sie in der Klinik das Theaterstück mit ihren Geschichten zusammen schrieben.

Die Hauptautorin Heidy von Blum litt selbst jahrelang an Bulimie. Die im Stück angesprochen Themen reichten von Anorexie, Bulimie und Binge Eating bis zu Gemanys Next Topmodel. Alles Einzelgeschichten, die folgende Botschaft vermitteln möchten: Junge Menschen brauchen die Möglichkeit, zu lernen, dass sie mit ihrem eigenen Körper zufrieden sein können so wie er ist. Schulisch eingebettet ist das Theaterstück in den Präventionsunterricht der Achtklässlerinnen und Achtklässler, bei der sich die Jugendlichen mit ihren eigenen Stärken und Schwächen auseinandersetzen und dabei besser kennenlernen und akzeptieren sollen. In den geschlechterspezifischen Nachbesprechungen im Präventionsunterricht, in dem die Schülerinnen und Schüler von den beiden Schulsozialarbeitern Isabel Felder und Sven Hamacher sowie den Präventionslehrern Thomas Mütz und Sandra Junginger begleitet wurden, ergaben sich interessante Gespräche wie zum Beispiel „Wie reagiere ich, wenn ich vermute, dass bei meiner Freundin eine Essstörung vorliegt.“ Dies zeigt, wie präsent dieses Thema im Schüleralltag ist.