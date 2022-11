Theatermärchen Rumpelstilzchen mit Goldrauschmusik und Feuertanz

In prächtigen Kostümen, mit pfiffigen Masken, Musik, Liedern und komödiantischem Schauspiel zeigt das Theater Mimikri am Sonntag, 11. Dezember, 15 Uhr, in der Stadthalle Biberach, wie im Palast des goldgierigen Königs ein kleines Kind wichtiger wird als alle Schätze der Welt. In dem Märchen Rumpelstilzchen soll Stroh zu Gold gesponnen werden – aber das geht doch gar nicht, das haben wohl alle gedacht. Doch da kommt das sonderbare Männchen und spinnt gelbes Stroh zu reinem Gold. Es ist die Rettung für Marie, denn ohne die Hilfe des sonderbaren Männchens müsste sie für immer in der Strohkammer des goldsüchtigen Königs sitzen bleiben. Als Gegenleistung will das Männchen aber kein Gold. Etwas Lebendes ist ihm wichtiger als alle Schätze der Welt. Es will Maries Kind. Schlossdame Adelheid, der Goldstaubminister und König Konrad suchen verzweifelt nach einem Ausweg. Doch Marie gelingt es, dem feurigen Männchen ins Herz zu schauen. Da lässt es sich noch einmal erweichen. Wenn Marie seinen Namen herausfindet, darf sie ihr Kind behalten. Das Theater bezaubert mit einer hinreißenden Märcheninszenierung für die ganze Familie, geeignet ab fünf Jahren.

Eintrittskarten sind beim Kartenservice im Rathaus der Stadt Biberach, Marktplatz 7/1, am Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 8.30 bis 12.30 Uhr und 14 bis 17 Uhr, am Mittwoch von 8.30 bis 18 Uhr und Samstag von 8.30 bis 12.30 Uhr erhältlich. Online sind Tickets unter www.kartenservice-biberach.de buchbar. Telefonische Kartenbestellung ist bei Schwäbisch Media (Telefon 0751/29 555 777) möglich.