Theaterluft schnuppern und Tontiere formen

Die Jugendkunstschule Biberach (Juks) hat noch freie Plätze in ihren neuen Kursen ab Februar.

Im Kurs „Sparfrosch und spuckendes Lama“ bei Dozentin Lisa Rudolf können Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren in der Tonwerkstatt witzige Tiere formen und zum Leben erwecken. Los geht es am Montag und Dienstag, 16. und 17. Februar, jeweils von 10 bis 13.30 Uhr. Gebastelt werden kann ein Lama, das tatsächlich Wasser spuckt, ein Elefant, aus dessen Rüssel eine echte Wasserfontäne kommt, ein Frosch, in den man seine Kröten stecken kann.

Am Mittwoch und Donnerstag, 18. und 19. Februar, haben Kinder im Alter von acht bis zehn Jahren im Kurs „Theaterluft schnuppern“ zusammen mit der Dozentin Mabel Engler Gelegenheit, das Theater kennen und spielen zu lernen. Der Kurs ist jeweils von 14 bis 16 Uhr. Wie macht man das, wenn man auf Kommando eine wütende, stolze oder lustige Person spielen soll? Wie funktioniert die „Theater-Quatschsprache“? In spielerischer Form werden die Grundlagen des Theaterspielens vermittelt.

Anmeldung in der Jugendkunstschule Biberach, Telefon 07351/301984 oder unter

www.juks-biberach.de