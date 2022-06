Theater-Workshop in den Sommerferien

Mit einer Offensive gegen das Einerlei vieler Ferientage startet die Wieland-Stiftung in den Sommer. Susanne Maier, Leiterin der Jugendkunstschule wird mit Jugendlichen ab 14 Jahren eine Theaterperformance entwickeln, die in einer Tiefgarage in Biberach am 12. und 13. August zur Aufführung gebracht wird. Vom 1. bis 13. August wird jeweils von 10 Uhr bis 17 Uhr (außer sonntags) in der Jugendkunstschule Biberach geprobt. Das Angebot ist kostenlos. Anmeldungen per Mail an wieland-museum@biberach-riss.de.