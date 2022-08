Wofür stehst du ein? Wofür stehst du auf? Wie funktionieren wir als Gemeinschaft? Das sind Fragen, die in der Theater-Performance „WIR. Klassiker mit Tiefgang“ ihren Raum finden. Jugendliche haben in einer Schreibwerkstatt klassische, historische Texte von Schiller, Goethe, Herder und Wieland neu interpretiert und in die heutige Zeit übersetzt. In einem Graffiti-Workshop wurden Textfragmente bildhaft: Es entstand ein besprühter Fundus aus Körpern, Gegenständen und Bannern. Und nun ist es soweit – alles kommt zusammen: Texte, Graffitis und Jugendliche, die unter der Regie von Susanne Maier diese Performance erschaffen werden. Premiere ist am Freitag, 12. August, um 21 Uhr im Parkhaus Wielandpark, Rollinstr. 9, Biberach. Eine weitere Vorstellung folgt am Samstag, 13. August, um 21 Uhr. Das Motto der Performance lautet „Abtauchen in eine Welt mit Tiefgang – die Wieland-Stiftung lädt ein. Die Veranstaltung findet im Rahmen des Literatursommers Baden-Württemberg statt. Um Voranmeldung wird gebeten unter wieland-museum@biberach-riss.de oder Telefon 07351 / 511 61.