„Theater ohne Namen“ bringt Wieland nach Weimar

Auf eine gute Resonanz ist das „Theater ohne Namen“ aus Biberach bei seinem Gastspiel im Weimarer Kulturzentrum „Mon ami“ gestoßen. Vor etwa 40 Besuchern spielte die Theatergruppe ihr Stück „Christoph Martin Wieland: frech und frivol“. „Wir haben dafür viel Beifall erhalten“, berichtet Peter Schmid, der Leiter der Gruppe.

Das Gastspiel war Teil des Jahresausflugs des „Theaters ohne Namen“. Möglich sei dieser nur deshalb gewesen, weil das Stück „König der Lüfte“, das die Gruppe im vergangenen Herbst gespielt hat, ein großer Erfolg auch in finanzieller Hinsicht gewesen sei, so Schmid. Neben dem Gastspiel stand in Weimar auch eine Stadtführung sowie ein Besuch an Wielands Grab in Oßmannstedt auf dem Programm. „Weimar wirbt intensiv mit Goethe und Schiller“, sagt Schmid, „Wieland, der ebenfalls in Weimar gewirkt hat, gerät dabei meist ins Hintertreffen.“ Das habe man mit dem Auftritt im Kulturzentrum zumindest ein bisschen ändern wollen.