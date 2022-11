Theater Lindenhof zeigt den Brandner Kaspar

Das Theater Lindenhof präsentiert am Samstag, 10. Dezember, 20 Uhr, in der Stadthalle Biberach das Stück „Der Brandner Kaspar kehrt zurück“. Es ist eine Komödie zwischen Himmel und Erde und Gut und Böse und eine Fortschreibung des bekannten Stücks. Im himmlischen Paradies über Süddeutschland hockt der Brandner nun seit sieben Jahren, und ihm ist auf Dauer recht langweilig. Auf der Erde dagegen muss dringend ein Verbrechen verhindert werden. Der Flori, Brandners Schwiegersohn, will sich das in Bürgermeister Senfles Garten vergrabene Vermögen sichern und das wird die Senfle-Witwe nicht überleben. Im Himmel weiß man das schon, denn da erscheinen die Zeitungen immer zwei Tage vor den Ereignissen. Also muss der Brandner runter auf die Erde und eingreifen. Der Flori darf nicht zum Räuber und Mörder werden, immerhin hat er vier Kinder und ist die große Liebe von der Marie, Brandners Enkelin. Gut, dass der Brandner im Knochenkarle einen Freund hat, der ihm hilft. „Der Brandner Kaspar und das ewige Leben“, in der Inszenierung von Christoph Biermeier, war über mehrere Jahre eine der erfolgreichsten Tourneeproduktionen des Theaters Linderhof. Nun setzt Biermeier die Fortschreibung des berühmten Volkstheaterklassikers aus der Feder von Wolfgang Maria Bauer in Szene.

Eintrittskarten sind beim Kartenservice im Rathaus der Stadt Biberach, Marktplatz 7/1, am Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 8.30 bis 12.30 Uhr und 14 bis 17 Uhr, am Mittwoch von 8.30 bis 18 Uhr und Samstag von 8.30 bis 12.30 Uhr erhältlich. Online sind Tickets unter www.kartenservice-biberach.de buchbar. Telefonische Kartenbestellung ist bei Schwäbisch Media (Telefon 0751/29 555 777) möglich.