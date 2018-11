Theater-AG „unZensiert“ schnuppert Theaterluft

Um ihren kulturellen Horizont zu erweitern, haben Schüler der Theater-AG „unZensiert“ des Wieland-Gymnasiums eine vom Förderverein der Schule finanziell unterstütze Theaterausfahrt in die Städte Mannheim und Heidelberg unternommen.

Trotz der begrenzten Zeit versuchten die Schüler möglichst alle Sehenswürdigkeiten und das Flair der Studentenstadt Heidelberg zu erleben. Als eines der Wahrzeichen der Stadt gilt das Heidelberger Schloss, dessen Schlossgarten auch als achtes Weltwunder gehandelt wird. Das Schloss existiert heute nur noch als Ruine, doch kann man sich ausmalen, dass es früher Sehnsuchtsort für viele Romantiker war.

In der Quadratestadt Mannheim wurde zunächst vor allem deren architektonische Vielfalt wahrgenommen. Vor allem der Park, der Wasserturm, das Gebäude „Der Rosengarten“ und das Barockschloss, das heutzutage zum Teil als Universität dient, hatten es den Schülern angetan.

Höhepunkte der Fahrt waren dann natürlich die Theaterbesuche. Zweimal ging es ins Nationaltheater Mannheim. Das Nationaltheater wurde erstmals 1777 errichtet, dann während des Zweiten Weltkriegs (während einer Aufführung) zerbombt und anschließend 1957 wiederaufgebaut, in einem anderen Stadtteil. Das Theater besitzt eine Opernbühne und ein Schauspielhaus mit gemeinsamen Foyer und gemeinsamer, zwischen den Bühnen liegender Hinterbühne.

Nach einer Theaterführung mit dem Schwerpunkt „Werkstätten des Theaters“ besuchten die Schüler zunächst eine Aufführung des Theaterstückes „Die Mitwisser“ von Anis Maci. Das Stück richtet den Blick auf Verbrechen, die in der ganzen Welt zu unterschiedlichen Zeiten von unterschiedlichen Tätern unterschiedlichen Opfern gegenüber begangen wurden. Dabei wurde der Fokus vor allem auf die gerichtet, die weder Opfer noch Täter waren, aber genauso Schuld an den Verbrechen tragen, die Mitwisser.

Nach einer weiteren Führung, diesmal Schwerpunkt „Bühne und Technik,“ bestand das Sonntagabendprogramm aus einer Aufführung des Theaterklassikers „Die Räuber“ von Friedrich Schiller. Das Stück war skurril und bunt inszeniert, mehr wie eine Karikatur des historisch für das Nationaltheater Mannheim nicht ganz unwichtigen Stücks. Immerhin wurden „Die Räuber“ dort uraufgeführt.

Bevor es auf den Rückweg nach Biberach ging, machte sich die Theater-AG am folgenden Tag noch selbst ans Werk und arbeitete, inspiriert durch die am „großen“ Theater gewonnenen Eindrücke, an der eigenen Inszenierung des Lustspiels „Leonce und Lena“ von Georg Büchner, das im Frühjahr 2019 aufgeführt werden soll.