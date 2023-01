Theater-AG spielt „Eine Woche voller Samstage“

Die kleine Theater-AG des Pestalozzi-Gymnasiums Biberach (PG) führt Paul Maars „Eine Woche voller Samstage“ am Freitag, 20. Januar, um 19 Uhr, und am Samstag, 21. Januar, um 17 Uhr, in der Aula der städtischen Gymnasien auf.

Herr Taschenbier ist ein sehr ängstlicher Büroangestellter. Am liebsten wäre er unsichtbar und so macht er sich klein vor seiner Zimmerwirtin, seinem Chef und auch sonst vor jedem, der unfreundlich oder ungerecht ist. Eines Tages jedoch begegnet ihm das Sams, welches beschließt, bei ihm zu bleiben. Das Sams ist ein quirliges, furchtloses Wesen, das sich niemals einschüchtern lässt und alles, was gesagt wird, wörtlich nimmt. Zunächst ist Herr Taschenbier von seinem neuen Mitbewohner ganz und gar nicht begeistert. Je mehr Zeit jedoch vergeht, desto mehr schließt er das Sams in sein Herz und so wird aus dem braven, schüchternen Herr Taschenbier ein selbstbewusster Mann, der gemeinsam mit dem Sams viele lustige Situationen erlebt.

Eintrittskarten sind ab dem 9. Januar kostenfrei im PG-Sekretariat (Telefon 07351/51198) erhältlich.