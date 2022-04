Theater-AG des Pestalozzi-Gymnasiums spielt wieder

Die Schülerinnen und Schüler der „Großen Theater-AG“ des Pestalozzi-Gymnasiums Biberach haben Großes vor: am 13., 14. und 15. Mai führen sie das Stück „Die Vögel“ auf. Allerdings ist es nicht das Meisterwerk von Alfred Hitchcock, wie sie in einer Meldung mitteilen. Vielmehr habe Aristophanes, Komödienschreiber aus dem antiken Athen, mit seinem gleichnamigen Stück ein Werk geschaffen, das trotz seines Alters (Uraufführung im Jahr 414 v.Chr.) an Aktualität nicht zu überbieten sei. Der Inhalt: Zwei arbeitsfaule, aber clevere Athener überzeugen das Volk der Vögel, sich gegen die vermeintlich unterdrückerischen Menschen und die grausamen Götter des Olymps aufzulehnen. Kostenlose Karten können ab 2. Mai im Sekretariat des Pestalozzi-Gymnasiums reserviert werden. Telefon: 07351 / 5 11 98.