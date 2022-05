„The Human Beings“ proben für den großen Auftritt

Die interkulturelle Musikband der ökumenischen Migrationsarbeit von Caritas und Diakonie aus Biberach, „The Human Beings“, bereitet sich laut Mitteilung auf ihr Konzert beim Katholikentag am Samstag, 28. Mai, um 12 Uhr auf der Caritas-Bühne am Marktplatz in Stuttgart vor. Der einstündige Auftritt kommt mit Riesenschritten näher, und es macht sich doch etwas Lampenfieber bei den Musikern bemerkbar. Doch nach der Generalprobe sowie dem Auftritt beim Musikfrühling am vergangenen Samstag ist klar: Die Programmauswahl passt und die Stimmung in der Band ist gut. Nicht nur interkulturell, auch ökumenisch ist die Band gut aufgestellt (Elisa Sachs, Julia Blessing und Thomas Opitz arbeiten bei der Diakonie, Andreas Gratz bei der Caritas). Daher geht es nach dem Auftritt auf der Caritasbühne noch zu einer weiteren „unplugged Session“ an den Stand der Diakonie.