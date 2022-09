„The Art of Simon“ schließen Rondellkonzerte ab

Dass die Musik des US-amerikanischen Folk-Rock-Duos Simon & Garfunkel immer noch viele begeistert, zeigte sich beim letzten Biberacher Rondellkonzert in diesem Jahr - das Konzert mit „The Art of Simon“ war gut besucht, teilt ein Sprecher der Biberacher Musiknacht e.V. mit.

Die beiden Briten Jeremy Woodhead und Brian Thomson legten mit dem 1968er-Hit „Mrs. Robinson“ los, die ersten Besucher und Besucherinnen bewegten gleich im Rhythmus der Musik auf ihren Stühlen. Weiter ging es mit „Kathy’s Song“ und beim dritten Lied, „Homeward Bound“, fingen einige Zuschauerinnen und Zuschauer an zu tanzen. Dennoch blieben die meisten sitzen, so der Sprecher. Aber was „The Only Living Boy In New York“ oder „A Heart In New York” nicht schafften, machte das Lied „Cecilia” möglich: Das Publikum klatschte und sang mit. Danach lauschte es wieder Songs wie „Kodachroma“,

Unter anderem spielte das Duo auch Songs wie „A Poem To The Underground Wall“, „I Am A Rock“, „Bridge Over Troubled Water“ und „Sound Of Silence“. Auch „Scarborough Fair” oder Art Garfunkels Hit „Bright Eyes“ brachten „The Art of Simon“ auf die Bühne des Rondellkonzerts. Mit dem Song „Bye Bye Love“, welcher 1957 in der Country-Version der Everly Brothers ein No.1-Hit war, beendeten Jeremy und Brian ihr zweites Set unter großem Beifall, teilt der Sprecher mit.

In ihrem dritten Set tourte das Duo quer durch die 60er- bis 80er-Jahre und spielte Lieder wie „On The Wings Of A Nightingale“, welches die beiden wohl zum ersten Mal vor Publikum spielten, oder „Lay Lady Lay“ und „Mr. Tambourine Man“. Auch Neil Youngs „Heart of Gold“ gehörte mit zum Programm. Mit „I’m On Fire“ von Bruce Springsteen endete das Konzert, das Publikum belohnte den Auftritt von „The Art Of Simon“ mit Standing Ovations. Das Team der Biberacher Musiknacht e.V. blickt damit zufrieden auf eine bunte und erfolgreiche Saison zurück, berichtet der Sprecher.