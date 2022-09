TGkids Bewegungs-Dschungel bewegt über 800 Kinder

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

In der letzten Sommerferienwoche vom 6. bis zum 9. September fand der TGkids Bewegungs-Dschungel der TG Biberach in Kooperation mit der Stadt Biberach, dem Turngau Oberschwaben und der Turnabteilung statt. Veranstaltungsort an allen vier Tagen war die Wilhelm-Leger Sporthalle (Dolli-Halle) in Biberach.

Der TGkids Bewegungs-Dschungel stellt ein vielseitiges Bewegungsangebot an insgesamt sechs aufeinanderfolgenden Terminen für Kinder im Alter von drei bis acht Jahren dar. Ziel der Veranstaltung war es, Kindern die Möglichkeit zu geben, sich auch während der Ferienzeit ausreichend zu bewegen. Am Mittwochvormittag, den 7. September, war das bunte Spiel- und Bewegungsangebot ausschließlich für einen Kindergarten geöffnet, der mit seinen Gruppen einen Tagesausflug zum Toben geplant hatte.

Zur Sicherheit der Anlagen war ausreichend Betreuungspersonal anwesend, die Aufsichtspflicht gegenüber den Kindern lag jedoch bei den Eltern. Die Anmeldung für den Bewegungs-Dschungel über das Online-Anmeldungstool „doo“ hat sich auch bei diesem Mal wieder als sinnvolle Alternative zur herkömmlichen Tageskasse erwiesen.

Für den Erfolg der Veranstaltung sprechen auch die Teilnehmerzahlen, über 800 Kinder nutzten das Angebot, manche Familien sogar an mehreren Tagen. Das Turni-Mobil des Turngau Oberschwaben bleibt dabei ein wichtiger Bestandteil neben den zahlreichen kindgerechten Aufbauten, die zur Freude und Lust an der Bewegung beitragen. Unterstützung erfuhr das Angebot zusätzlich durch die BKK VerbundPlus, Boehringer Ingelheim (TG Biberach) und die AOK Ulm- Biberach (Turngau Oberschwaben).

Für das leibliche Wohl der anwesenden Kinder und Eltern sorgte über alle vier Veranstaltungstage das Team der Rhythmischen Sportgymnastik der Turnabteilung der TG Biberach. Zum Verzehr angeboten wurden Kaffee, Kuchen, Butterbrezeln und Getränke.

Zusammengefasst war das Ferienangebot ein voller Erfolg für alle Beteiligten. Auch in Zukunft plant die TG Biberach weitere Veranstaltungen in dieser Form, um das Bewegungsangebot für Kinder attraktiv zu gestalten. Weiter geht´s schon in den anstehenden Herbstferien 2022.

Weitere Informationen zum TGkids Bewegungs-Dschungel finden Sie über folgenden Link: https://tg-biberach.de/tgkids-bewegungs-dschungel/.