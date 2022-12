TGfit präsentiert das neue Kursprogramm Frühjahr/Sommer

Das neue Kursprogramm von TGfit, der Gesundheitssport-Abteilung der TG Biberach, bietet ab Januar wieder zahlreiche Kurse an, die dazu beitragen, die Gesundheit und Lebensqualität zu verbessern. „Denn wer regelmäßig Sport treibt, kann einzelne Erkrankungen vorbeugen oder deren Verlauf mildern“, so schreibt die TG in ihrem Kursprogramm.

Im Bereich Gesundheit und Fitness finden sich bei der TG Biberach rund 50 Kurse pro Halbjahr. Dabei gliedert sich das Programm in die Teile „Gesund & Fit“, „Fit for Life“ und „Reha-Fit“.

Der Bereich „Gesund & Fit“ bietet unterschiedliche Kurse, die sich auch gut für Neueinsteiger, sowie für Personen mit gesundheitlichen Beschwerden eignen, die etwas für sich und ihre Gesundheit tun möchten. Das Programm ist breit gefächert; von Nordic Walking und Rückenfitness, über Pilates und Lungensport ist bei den verschieden Kursangeboten für jeden etwas dabei.

Aktuelle Fitnesstrends gibt es im Bereich „Fit for Life“. Angebote wie Aqua-Workout, Mama-Fitness und LadyFit sind hier zu finden und eignen sich optimal, um einen guten Einstieg in den Sport zu finden, aber auch um sich richtig auszupowern.

Den letzten Bereich des Kursprogramms bilden die „Reha-Fit“- Angebote. Hier finden verschiedene Gruppen wie die Herzsportgruppen, Sport für Menschen mit geistiger Behinderung, oder auch Sport nach Krebs ihren Platz.